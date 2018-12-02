Мультфильм "Ральф против интернета" возглавил российский прокат

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мультфильм "Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet), вышедший на российские экраны 22 ноября, стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав в сумме за два уик-энда 682,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 29 ноября - 2 декабря.

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Анимационный фильм является продолжением мультфильма "Ральф" 2012 года и повествует о персонаже видеоигры Ральфе и его подруге Ванилопе фон Кекс, которые покидают мир игровых автоматов и отправляются покорять бескрайние просторы интернета. Мультфильм собрал за прошедший уик-энд 215,6 млн рублей. Его озвучивали Джон Райли, Сара Сильверман, Галь Гадот.

Второе место в топе занимает приключенческий фильм американского режиссера Отто Батхерста "Робин Гуд: Начало" (Robih Hood). Дебютный уик-энд принес создателям 167,3 млн рублей. Сюжет фильма разворачивается вокруг воина-крестоносца, который возвращается домой в Шервудский лес и становится свидетелем зла и коррупции. Он возглавляет банду беззакоников и организует мятеж против королевской власти. В картине снимались Тэрон Эджертон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон.

На третьей строчке по кассовым сборам расположилась лента режиссера Дэвида Йейтса "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), идущая в кинотеатрах с 15 ноября. Картина, собравшая за прошедшие выходные 107,9 млн рублей повествует об исследователе волшебных существ Ньюте Саламандере, который противостоит злому волшебнику Грин-де-Вальду. Сценарий к фильму написала автор оригинальных книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. В картине снимались Эдди Редмэйн, Джонни Депп, Кэтрин Уотерсон, Джуд Лоу.