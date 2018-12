Гитарист Kiss пояснил, почему будущий тур группы станет последним

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Американская рок-группа Kiss объявила свой мировой тур "End Of The Road" прощальным, чтобы уйти со сцены на пике своей формы. Такое заявление в интервью ТАСС сделал гитарист коллектива Томми Тайер.

В рамках тура, который стартует в январе 2019 года, 11 июня Kiss выступят в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, а 13 июня - на московском стадионе "ВТБ-Арена".

"Джин, Эрик, Пол и я решили, что наша группа по-прежнему хороша, и мы еще можем делать мощные шоу. Но наши концерты труднее с физической точки зрения, чем, к примеру, выступления Rolling Stones или Пола Маккартни. Поэтому мы хотим уйти на пике формы, сделав свое финальное шоу лучшим", - сказал Тайер.

Музыкант напомнил, что основателям группы - вокалисту Полу Стэнли и бас-гитаристу Джину Симмонсу - уже около 70 лет, и пояснил, что они хотят завершить карьеру. Тайер привел в пример прощальный тур Kiss в начале 2000-х, после которого из группы ушли Эйс Фрейли и Питер Крисс.

"В данном случае это точно не промо, не трюк для продаж, это правда, - подтвердил Тайер. - И шоу в Москве и Санкт-Петербурге действительно будут последними".

По словам Тайера, сейчас участники группы активно готовятся к будущему туру, который должен стать самым масштабным в истории Kiss. В шоу будет использована новая пиротехника, а сет-лист будет включать лучшее за 45 лет истории группы.

Жизнь после Kiss

Сам Тайер не намерен завершать музыкальную карьеру. "Я моложе остальных парней в группе. Возможно, я буду работать с Kiss в каком-то ином виде", - сказал он, добавив, что он с Kiss уже 25 лет, учитывая работу с группой не только в качестве гитариста.

Также гитарист планирует участвовать в сторонних проектах. "В любом случае, моя деятельность будет связана с музыкой и индустрией развлечений", - заметил он.

О группе

Группа Kiss была основана в 1973 году в Нью-Йорке. Музыканты известны своими яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также концертными шоу. За свою 45-летнюю историю коллектив продал более 100 млн копий своих альбомов. Среди наиболее популярных песен Kiss - I Was Made for Lovin' You, Strutter и Black Diamond.

Квартет выступал в Москве в 2008 и 2017 годах.