{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бояков полагает, что планов по слиянию МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова нет

По словам нового худрука МХАТ им. Горького, "это театры двух принципиальных позиций, в том числе и эстетических"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. МХАТ им. Горького не будут объединять с МХТ им. Чехова, сообщил ТАСС во вторник новый художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков, который сменил на посту 85-летнюю Татьяну Доронину, занявшую должность президента театра.

На эту тему
Биография нового худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова

"Я могу сказать, что да, действительно, из достаточно серьезных источников эти планы озвучивались. Но, к счастью, они, судя по всему, остались планами, иначе какой бы смысл тогда затевать эту историю с новым руководством", - сказал он.

"Сейчас совершенно очевидно - это театры двух принципиальных позиций, в том числе и эстетических", - подчеркнул Бояков.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина.

Доронина родилась 13 сентября 1933 года в Ленинграде. Была трижды признана читателями журнала "Советский экран" лучшей актрисой года. В репертуаре театра несколько спектаклей с ее участием: "Васса Железнова" и "Старая актриса на роль жены Достоевского". Также в афише - "Отцы и дети", "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Пигмалион", "Ромео и Джульетта".

Эдуард Бояков - продюсер, театральный режиссер и педагог, бывший генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", создатель Московского пасхального фестиваля (совместно с Валерием Гергиевым), фестиваля современной пьесы "Новая драма", фестиваля театра для детей "Большая перемена". Он долгое время руководил театром "Практика".

Теги
Россия
Лауреатами премии "Большая книга" стали писатели Степанова, Архангельский и Быков
Приз за вклад в литературу получила Людмила Петрушевская
Читать полностью