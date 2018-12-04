Бояков полагает, что планов по слиянию МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова нет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. МХАТ им. Горького не будут объединять с МХТ им. Чехова, сообщил ТАСС во вторник новый художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков, который сменил на посту 85-летнюю Татьяну Доронину, занявшую должность президента театра.

"Я могу сказать, что да, действительно, из достаточно серьезных источников эти планы озвучивались. Но, к счастью, они, судя по всему, остались планами, иначе какой бы смысл тогда затевать эту историю с новым руководством", - сказал он.

"Сейчас совершенно очевидно - это театры двух принципиальных позиций, в том числе и эстетических", - подчеркнул Бояков.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина.

Доронина родилась 13 сентября 1933 года в Ленинграде. Была трижды признана читателями журнала "Советский экран" лучшей актрисой года. В репертуаре театра несколько спектаклей с ее участием: "Васса Железнова" и "Старая актриса на роль жены Достоевского". Также в афише - "Отцы и дети", "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Пигмалион", "Ромео и Джульетта".

Эдуард Бояков - продюсер, театральный режиссер и педагог, бывший генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", создатель Московского пасхального фестиваля (совместно с Валерием Гергиевым), фестиваля современной пьесы "Новая драма", фестиваля театра для детей "Большая перемена". Он долгое время руководил театром "Практика".