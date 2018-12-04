Минкультуры не обращалось в прокуратуру по вопросу премий в РОСИЗО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ продолжает проверку деятельности прежнего руководства РОСИЗО, однако не подавало запросов в прокуратуру. Об этом сообщила во вторник статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила о том, что руководство РОСИЗО в ноябре получило премии от 3 млн до 6 млн рублей. В конце октября этого года и.о. директора РОСИЗО была назначена Вера Лагутенкова, прежде занимавшая должность заместителя директора. Согласно данным радиостанции, за первый месяц работы ей было начислено 3 734340 рублей, в том числе 2 млн рублей премии за девять месяцев работы. В Минкультуры позднее провели проверку РОСИЗО и подтвердили данные о многомиллионных премиях, пообещав принять "самые жесткие меры".

"Нет, - ответила Манилова на вопрос ТАСС о том, передан ли запрос на проверку в прокуратуру. - Мы удостоверились, что такие выплаты [премии] были, но у нас есть некоторые вопросы, на которые мы не получили оперативного ответа. Департамент музеев эти вопросы запросил и до конца сегодняшнего дня ожидает ответы".

Манилова уточнила, что вопросы касаются оформления приказов о вознаграждении сотрудников РОСИЗО. "Несостыковка произошла в некоторых фамилиях, которые перечислены в двух приказах: старом приказе о командах, которые делают выставки, и в новом - о премиях за эти выставки, но в других составах", - пояснила она.

Неофициальное сокращение

Кроме того, внимание Минкультуры привлекло увольнение людей из организации, похожее на сокращение персонала, которое официально не проводилось.

"Уволилось, по-моему, более десяти человек. Меня информировал финансовый департамент, что три сотрудника уволились по собственному желанию, но на собственных условиях - пятикратная зарплата на выходе. Мы должны понять, потому что вымываются деньги со счета нашего учреждения, это деньги трудового коллектива", - подчеркнула замминистра.

"Подозрения есть, ситуация странная, но мы не можем пока делать выводы. Может быть, потом выпускались другие приказы, менялись люди. Поэтому мы и запрашиваем информацию, чтобы не было огульных обвинений", - отметила Манилова.

Ранее она сообщила, что приказ о назначении Лагутенковой на должность и.о. директора музейно-выставочного центра РОСИЗО отменен, однако она остается в должности замдиректора организации. Новым директором назначена Софья Грачева, ей предстоит в том числе решить судьбу Лагутенковой в организации.