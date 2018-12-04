Минкультуры назначило новым директором РОСИЗО замдиректора департамента музеев

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новым директором музейно-выставочного центра РОСИЗО, вокруг которого на днях развернулся скандал с выплатой многомиллионных премий руководству, стала заместитель директора департамента музеев Министерства культуры РФ Софья Грачева. Она вступит в должность 5 декабря, сообщил ТАСС директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Новым директором РОСИЗО стала теперь уже мой бывший заместитель по департаменту музеев Софья Михайловна Грачева", - сказал Кононов и уточнил, что она вступит в должность 5 декабря.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила о финансовых документах, согласно которым руководство РОСИЗО в ноябре получило премии от 3 млн до 6 млн рублей. В конце октября этого года и.о. директора РОСИЗО была назначена Вера Лагутенкова, ранее бывшая заместителем директора. Согласно данным радиостанции, за первый месяц работы ей было начислено 3734340 рублей, в том числе 2 млн рублей премии за девять месяцев работы.

Замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила ТАСС, что проверка подтвердила данные СМИ, материалы передадут в правоохранительные органы. В Министерстве культуры заявили, что примут самые жесткие меры, в том числе по части кадровых перестановок.

РОСИЗО - многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. Фонд РОСИЗО насчитывает более 45 тыс. единиц хранения.

Организация осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно-просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями. Одна из главных задач РОСИЗО - популяризация художественного наследия России и новейшего российского искусства.