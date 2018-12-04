Мединский пообещал сохранить популярные постановки и "костяк труппы" МХАТ им. Горького

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всеми любимые постановки сохранятся в репертуаре МХАТ им. Горького, где сменился художественный руководитель. Также будет сохранен костяк труппы, резких изменений не планируется, сообщил журналистам во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее стало известно, что художественным руководителем театра стал Эдуард Бояков, его заместителем по литературной части - публицист и писатель Захар Прилепин, а по творческой работе - артист Сергей Пускепалис. Татьяна Доронина, возглавлявшая МХАТ им. Горького более 30 лет, займет должность президента театра.

"От новой команды театра мы, конечно, ждем новых идей, новых постановок, развития театра, новых программ. При этом вчера на встрече, которую мы вместе с советником президента Владимиром Ильичом Толстым проводили с сотрудниками театра, представляя новую команду и выражая нашу огромную благодарность Татьяне Васильевне, мы специально оговорили - репертуар театра сохранится, все те постановки, которые пользуются популярностью у зрителя, будут продолжать идти. Костяк труппы театра обязательно сохранится, никаких резких изменений не будет", - сказал Мединский.

Он добавил, что театру нужно придать "большей динамики". "Хотим, чтобы он стал еще более популярным и востребованным в Москве", - заключил министр культуры.

История театра началась в 1898 году, когда Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко был основан Московский художественно-общедоступный театр. Он открылся постановкой трагедии Алексея Толстого "Царь Федор Иоаннович". Основу труппы тогда составляли воспитанники Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, где преподавал Немирович- Данченко и участники любительских спектаклей, поставленных Станиславским в "Обществе любителей искусства и литературы".

В том же году состоялась премьера спектакля "Чайка" Антона Чехова, ставшего визитной карточкой театра. В 1901 году театр был переименован в Московский художественный театр, а на следующий год переехал в здание в Камергерском переулке, перестроенное архитектором Федором Шехтелем. Он же выполнил изображение чайки на театральном занавесе - знакомую всем эмблему театра.

Разделение на МХТ и МХАТ

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина.

Доронина родилась 13 сентября 1933 года в Ленинграде. Была трижды признана читателями журнала "Советский экран" лучшей актрисой года. В репертуаре театра несколько спектаклей с ее участием: "Васса Железнова" и "Старая актриса на роль жены Достоевского". Также в афише - "Отцы и дети", "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Пигмалион", "Ромео и Джульетта".

Эдуард Бояков - продюсер, театральный режиссер и педагог, бывший генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", создатель Московского пасхального фестиваля (совместно с Валерием Гергиевым), фестиваля современной пьесы "Новая драма", фестиваля театра для детей "Большая перемена". Он долгое время руководил театром "Практика".