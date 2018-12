Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года

Институт включил в 10-ку ленты "Восьмой класс" (Eighth Grade, 2018) Бо Бернэма, "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns, 2018) Роба Маршалла, картины на исторические темы "Черный клановец" (BlacKkKlansman, 2018) Слайка Ли, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018) Барри Дженкинса, "Фаворитка" (The Favourite, 2018) Йоргоса Лантимоса и "Дневник пастыря" (First Reformed, 2017) Пола Шредера.

В список вошел и фильм режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green book, 2018), завоевавшего в сентябре гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто. Картина рассказывает о реальной истории путешествия известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой "Зеленой книгой", в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли в картине сыграли Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

Американский институт киноискусства - независимая некоммерческая организация, созданная в 1967 году с целью сохранения кинематографического наследия США, представляющего особую культурную ценность. Институт выступает в поддержку национального кинематографа, проводит многочисленные лекции и симпозиумы, на которых выступают видные представители мировой киноиндустрии, производит образовательные видеоматериалы для учащихся школ, а также занимается сохранением и реставрацией старых кинопленок, подверженных разрушению. Кроме того, AFI на ежегодной основе проводит собственный кинофестиваль.