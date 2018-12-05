Дирекция аэропорта Симферополя предложила разместить в здании оригинал работы Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство аэропорта Симферополя предложило разместить в здании оригинал картины художника-мариниста Ивана Айвазовского. Инициативу требуется согласовать с Феодосийской картинной галереей и Минкультуры, сообщила в среду пресс-служба аэропорта.

По итогам проекта "Великие имена России" симферопольскому аэропорту будет присвоено имя Айвазовского. Этот вариант поддержало большинство участников народного голосования.

"Терминал нашего аэропорта построен в виде волны. Эта концепция перекликается с работами художника <...> Возможно, это найдет отражение в интерактивных экспозициях, сувенирах, выставках репродукций. Или в аэропорту может появиться оригинал одной из картин, если галерея художника и Министерство культуры примут такое решение", - цитирует пресс-служба гендиректора аэропорта Евгения Плаксина.

Отмечается, что имя Айвазовского будет отражено в корпоративном стиле и в дизайн-концепции интерьера здания.

Голосование по присвоению 47 аэропортам РФ имен великих соотечественников проходило с 11 октября по 30 ноября. Во всероссийском голосовании приняли участие 5,52 млн человек, из них через социальные сети - более 2,7 млн человек, с помощью горячей линии - более 220 тыс. человек и через офлайн-голосование - более 2,7 млн человек.

Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России, где хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника - 416 работ, в том числе 49 эталонных, а также полотна его учеников и последователей, всего он создал более 6 тыс. полотен. Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Художник скончался в 1900 году и похоронен в Феодосии.