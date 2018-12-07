Вышел первый трейлер фильма "Мстители: Финал"

Студия Marvel опубликовала официальный трейлер к четвертому фильму о команде супергероев "Мстители" и раскрыла полное название картины. Ролик к фильму "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) был размещен на официальном YouTube-канале студии в пятницу.

Главный в мире комиксов: как Стэн Ли создал вселенную Marvel

"Часть пути - это финал", - говорится в описании к видео. Эти слова также произносит в трейлере один из главных персонажей - Тони Старк, который является супергероем Железным человеком. Его сыграл Роберт Дауни - младший. Показано, что он дрейфует в космосе, его маска разбита. Он записывает послание, предполагая, что может умереть, когда закончится кислород.

В трейлере также появились Капитан Америка (его сыграл Крис Эванс), Черная вдова (Скарлетт Йоханссон), Соколиный глаз (Джереми Реннер), Человек-муравей (Пол Радд) и другие герои.

Российская премьера картины "Мстители: Финал" запланирована на 25 апреля 2019 года. Фильм является прямым продолжением картины "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018). Обе ленты сняли режиссеры Энтони и Джо Руссо.