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Вышел первый трейлер фильма "Мстители: Финал"

Российская премьера картины запланирована на 25 апреля 2019
Marvel Entertainment/YouTube

Студия Marvel опубликовала официальный трейлер к четвертому фильму о команде супергероев "Мстители" и раскрыла полное название картины. Ролик к фильму "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) был размещен на официальном YouTube-канале студии в пятницу. 

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"Часть пути - это финал", - говорится в описании к видео. Эти слова также произносит в трейлере один из главных персонажей - Тони Старк, который является супергероем Железным человеком. Его сыграл Роберт Дауни - младший. Показано, что он дрейфует в космосе, его маска разбита. Он записывает послание, предполагая, что может умереть, когда закончится кислород. 

В трейлере также появились Капитан Америка (его сыграл Крис Эванс), Черная вдова (Скарлетт Йоханссон), Соколиный глаз (Джереми Реннер), Человек-муравей (Пол Радд) и другие герои. 

Российская премьера картины "Мстители: Финал" запланирована на 25 апреля 2019 года. Фильм является прямым продолжением картины "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018). Обе ленты сняли режиссеры Энтони и Джо Руссо.

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