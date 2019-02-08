Zaz хотела бы спеть дуэтом с Земфирой

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Французская певица Изабель Жеффруа, известная всему миру под псевдонимом Zaz, не исключает, что в будущем выступит в дуэте с российской рок-певицей Земфирой. Об этом Zaz рассказала в интервью ТАСС, посвященном началу ее мирового турне.

"Да, может быть. Все возможно", - сказала она. "Я знаю Земфиру, видела ее выступления, у нее интересный стиль. Мне сказали, что у нее очень поэтичные тексты, и она производит впечатление особого такого человека-музыканта", - добавила Zaz.

Zaz призналась, что ее часто просят спеть на русском, и она уже готова на такой шаг. Артистка, которая за последние 10 лет несколько раз бывала в России с концертами, также отметила, что пока не думала о российском гражданстве. "Может, действительно это [получение гражданства РФ] когда-нибудь произойдет", - сказала она.

Zaz открыла свое мировое турне 4 и 6 февраля концертами в Санкт-Петербурге и Москве, на которых представила четвертый студийный альбом Effet Miroir ("Эффект зеркала"). В столице ее шоу увидели более 7 тыс. человек.

Zaz в своем творчестве соединяет жанры эстрадной песни, французского шансона, джаза и фолк-музыки. В ее репертуаре - композиции Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Сержа Генсбура и Мирей Матье, а также собственные хиты Je Veux, Les Passants и другие.