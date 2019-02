В Лос-Анджелесе пройдет 61-я церемония вручения Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Церемония вручения самых престижных в музыкальной индустрии наград - премий Национальной академии искусства и техники грамзаписи Grammy - пройдет в воскресенье вечером в 61-й раз в Лос-Анджелесе. Репортажи с "красной дорожки" у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center начнутся в 14:00 по времени Тихоокеанского побережья США (01:00 мск 11 февраля) на сайте Grammy.com, а сама церемония награждения будет транслироваться телекомпанией CBS с 17:00 по времени Тихоокеанского побережья (04:00 мск 11 февраля).

Миниатюрные "золотые граммофоны" вручаются в 84 категориях, и четыре из них считаются наиболее престижными - это "Альбом года", "Запись года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель". Претендовать на награды могут те произведения, которые прозвучали в период с 1 октября 2017 года вплоть до 30 сентября 2018 года.

Вести церемонию будет 37-летняя певица, композитор и продюсер Алиша Киз. На протяжении ее творческой карьеры она 29 раз выдвигалась на Grammy и 15 раз получала статуэтку. В ходе церемонии будет отмечен вклад в музыкальную культуру отмечающей в нынешнем году 75-летие американской певицы Дайаны Росс, записавшей в общей сложности 57 студийных альбомов и включенной в 2005 году журналом Rolling Stone в список 100 величайших исполнителей всех времен.

На сцену "Стейплс центр" выйдет "королева кантри" Долли Партон, удостоенная в нынешнем году приза за личные достижения MusiCares Person of the Year. Участники церемонии почтят также память скончавшейся в августе 2018 года "королевы соула" Ареты Франклин - первой женщины, внесенной в 1987 году в "Зал славы рок-н-ролла" и названной в 2008 году журналом Rolling Stone величайшей певицей в истории.

Лидеры по числу номинаций

Лидером по числу номинаций в нынешнем году стал один из самых талантливых и успешных исполнителей хип-хопа Кендрик Ламар, выдвигавшийся на "Грэмми" в общей сложности 37 раз, включая нынешний сезон и получивший 12 наград. Сейчас он претендует на "золотой граммофон" в восьми категориях, в том числе в номинации "Альбом года" за саундтрек к фантастическому боевику "Черная пантера" (Black Panther, 2018) режиссера Райана Куглера о соперничестве за уникальный металл, на исход которого влияет таинственный дух саванны. А сингл All the Stars, исполненный рэпером вместе с американской певицей в стиле ритм-н-блюз Соланой Имани Роу, выступающей под сценическим псевдонимом SZA, представлен в номинациях "Запись года" и "Песня года". С этой же композицией Ламар поборется за награду за лучшее исполнение в стиле рэп.

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Drake, претендует на "Грэмми" в семи номинациях, в частности его сингл God's Plan претендует на награду "Запись года", а также "Песня года", а его альбом Scorpion выдвинут в категории "Альбом года".

В шести номинациях названы канадский продюсер Мэтью Самуэльс, известный как Boi-1da, а также американская певица Брэнди Карлайл. Ее сингл The Joke претендует на победу в категориях "Запись года" и "Песня года", а пластинка By the Way, I Forgive You - на статус "Альбом года".

Среди исполнителей, получивших по пять номинаций - Cardi B (Белкалис Альманзар) за ее дебютный хип-хоп-альбом Invasion of Privacy, а также Childish Gambino (Дональд Гловер), выдвинутый на награду в номинации "Запись года" за композицию This Is America. Леди Гага, исполнившая вместе с Брэдли Купером композицию Shallow в мелодраме "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), выдвинута в категории "Запись года" и "Лучший поп-дуэт".

В категории "Лучший новый исполнитель" в числе претендентов - дуэт Chloe x Halle, группа Greta Van Fleet, американская певица албанского происхождения Блета Рекса, известная под сценическим псевдонимом Биби Рекса, американская певица Габриэлла Уилсон, выступающая под псевдонимом H.E.R., певица в стиле кантри Марго Рэй Прайс и британская певица Джорджа Элис Смит.

Российские исполнители

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, ушедший из жизни в ноябре 2017 года, а также дирижер Константин Орбелян номинированы на Grammy в категории "Лучшая запись оперного произведения" за исполнение оперы Верди "Риголетто". Данная награда присуждается дирижеру, основным исполнителям и продюсеру альбома.

В 2017 году Хворостовский и Орбелян были номинированы на Grammy в категории "лучший классический сольный альбом". В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, Хворостовский перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал концертную деятельность. 22 ноября 2017 года Хворостовский умер в Лондоне в возрасте 55 лет.

В числе номинантов на премию "Лучшее хоровое выступление" названы два российских дирижера. Один из них - регент мужского хора Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Владимир Горбик - за исполнение произведения "Чесноков: Научи мя оправданием твоим" мужским хором Российско-американского музыкального института Патриарха Тихона с участием солистов Михаила Давыдова и Владимира Красова. Второй - Марис Янсонс - за исполнение произведения "Колокола" Сергея Рахманинова симфоническим оркестром и хором Баварского радио с участием солистов Олега Долгова, Алексея Маркова и Татьяны Павловской.

Кого, вероятно, не будет в зале

Американская поп-певица Ариана Гранде, как ожидается, проигнорирует вручение Grammy из-за разногласий с организаторами церемонии. Как сообщил интернет-портал Vox, они отказались предоставить ей возможность исполнить песню 7 Rings, и в результате она решила вообще не появляться в "Стейплс центр". По сведениям интернет- портала E!News, как и в прошлом году, не будет в зале и знаменитой американской кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт, обладательницы 10 Grammy и 19 премий American Music Awards, поскольку ее композиция Reputation выдвинута лишь в одной категории "Лучший поп-альбом" и певица предпочла остаться в день церемонии награждения в Лондоне.

Газета USA Today не исключает, что церемонию пропустит и Бейонсе, поскольу записанный ею с супругом - 48-летним Jay-Z (настоящее имя - Шон Картер) - альбом Everything is Love не выдвинут в основных номинациях. Британский поп-музыкант Эд Ширан, получивший приз за лучший поп-альбом в прошлом году, также решил не присутствовать на церемонии, поскольку его композиция не была выдвинута на "Грэмми".

По данным E!News, кантри-певица Кэрри Андервуд, выпустившая альбом Cry Pretty и ставшая в прошлом году обладательницей именной звезды на Аллее славы Голливуда, не сможет, вероятно, присутствовать на церемонии в связи с тем, что у нее недавно родился ребенок.

Кто определяет лауреатов

Американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи, присуждающая Grammy, насчитывает около 21 тыс. членов, однако в определении лауреатов участвуют только 12 тыс. "голосующих членов". В их число, как сообщил интернет-портал Refinery29, специализирующийся на новостях мира музыки, входят те, кто был номинирован на Grammy в последние 5 лет, а также те исполнители, у которых по крайней мере пять произведений находятся в данный момент в продаже, причем одно из них было выпущено в последние 5 лет, и те, у кого в онлайн-продаже находятся 12 произведений, причем по крайней мере одно выпущено не позднее, чем 5 лет назад.

Прежде чем утвердить нового "голосующего члена" академия проводит проверку того, в каких масштабах расходятся произведения соискателя, а также изучает данные им ранее интервью, учитывает оценки музыкальных критиков и требует рекомендации двух видных представителей музыкального бизнеса. В случае одобрения соискатель, заплатив взнос в $100, получает право участвовать в голосовании по определению лауреатов Grammy.

В прошлом году, под влиянием развернувшейся в США широкой кампании против домогательств #MeToo, руководство академии приняло решение увеличить число членов на 900 человек - прежде всего женщин, темнокожих и испаноговорящих исполнителей в возрасте до 29 лет. Как сообщила газета The New York Times, около 200 новых членов приняли участие в голосовании по определению лауреатов в нынешнем году.

"Золотые граммофоны" из "грэммиума"

Награды "Грэмми" - покрытые 24-каратным золотом миниатюрные граммофоны - к каждой церемонии изготовляют вручную сотрудники компании Billings Artworks из штата Колорадо. В 1990 году первоначальная форма статуэтки была изменена: трубу граммофона стали изготовлять из более прочного сплава цинка, получившего название "грэммиум", а вес статуэтки достиг 5 фунтов (2,26 кг). На каждой из примерно 600 статуэток, создаваемых ежегодно, после оглашения результатов гравируют имя владельца и с помощью лазера наносят особый регистрационный номер.