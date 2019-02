Нетребко и Эйвазов будут болеть за Россию на "Евровидении"

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, живущие в Вене и выступающие по всему миру, будут болеть на "Евровидении" за Россию, которую в этом году представляет Сергей Лазарев. Об этом супруги рассказали ТАСС.

"Мы будем болеть, но по телевизору", - сказал Эйвазов, отвечая на вопрос, не хотят ли певцы стать группой поддержки для своего друга Филиппа Киркорова, выступившего продюсером выступления Лазарева, и выйти на сцену.

"Нет, мы не поедем, - сказала Нетребко. - Зачем мы там нужны? Они занимаются своим делом, мы занимаемся своим делом". Певица добавила, что в последние несколько лет наблюдала за происходящим на "Евровидении" по телевизору и что в этом году тоже собирается это сделать.

Как сообщалось 8 февраля, Лазарев во второй раз представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве.

Лазарев представлял Россию в 2016 году в Стокгольме, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, написанной Киркоровым.