{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нетребко и Эйвазов будут болеть за Россию на "Евровидении"

Россию на конкурсе в этом году представит Сергей Лазарев

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, живущие в Вене и выступающие по всему миру, будут болеть на "Евровидении" за Россию, которую в этом году представляет Сергей Лазарев. Об этом супруги рассказали ТАСС.

"Мы будем болеть, но по телевизору", - сказал Эйвазов, отвечая на вопрос, не хотят ли певцы стать группой поддержки для своего друга Филиппа Киркорова, выступившего продюсером выступления Лазарева, и выйти на сцену.

"Нет, мы не поедем, - сказала Нетребко. - Зачем мы там нужны? Они занимаются своим делом, мы занимаемся своим делом". Певица добавила, что в последние несколько лет наблюдала за происходящим на "Евровидении" по телевизору и что в этом году тоже собирается это сделать.

Как сообщалось 8 февраля, Лазарев во второй раз представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве. 

Лазарев представлял Россию в 2016 году в Стокгольме, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, написанной Киркоровым.

Теги
РоссияНетребко, Анна ЮрьевнаКиркоров, Филипп Бедросович
Русский музей внесет в каталог портрет Пушкина, скрытый под картиной Петрова-Водкина
Портрет поэта, сидящего на диване в доме в Болдине, был написан в 1930-е годы. Однако художник разрезал и закрасил изображение, загрунтовал холст и написал на нем эскиз картины "Колхозницы"
Читать полностью