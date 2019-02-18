Исполнитель главной роли в сериале "Ганнибал" хочет вернуться в Россию в качестве туриста

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Датский киноактер Мадс Миккельсен, известный по главной роли в американском сериале "Ганнибал", хотел бы вновь приехать в Россию, но уже в качестве туриста. Об этом артист, который привез в Москву новый фильм со своим участием "Затерянные во льдах", рассказал в понедельник в интервью ТАСС.

По словам актера, это уже третий его приезд в Россию. "Россия - одна из самых больших стран в мире, так что хочется посмотреть очень многое, - отметил Миккельсен. - Планирую вернуться в качестве туриста, обязательно съездить в Санкт-Петербург". Он также добавил, что хорошо знаком с российским и советским кинематографом.

Мадс Микккельсен особо выделил фильм Элема Климова "Иди и смотри" 1985 года.

"Картина поразила меня до глубины души, - признался актер. - Это жесткий реалистичный фильм, он производит очень сильное впечатление, наверное, это лучший фильм на эту тему. В нем показывается, что такое война, там нет ни хорошей стороны, ни плохой, там есть полный ужас, полный кромешный ад. Это настоящий киношедевр".

Миккельсен прилетел в Москву в воскресенье и уже успел прогуляться по Красной площади. Вечером пройдут две премьеры фильма с его участием, отметил представитель прокатчика. Первый показ картины "Затерянные во льдах" будет организован для поклонников артиста в киноцентре "Октябрь", второй - для VIP-гостей в кинотеатре "Москва".

Вокруг четвертого сезона "Ганнибала"

В 2015 году было объявлено, что сериал "Ганнибал" не будет продлен на четвертый сезон. "Я знаю, что [автор телесериала] Брайан Фуллер все еще говорит о съемках нового сезона, - сказал Миккельсен. - Знаю, что тем, кто участвовал, очень понравилось работать в этом проекте и хотелось бы продолжить, в том числе и мне. Но если история закончена - значит, так и надо, на сегодняшний момент каких-то определенных разговоров и планов нет".

При этом артист добавил, что съемочная группа гордится сериалом, а он - своей ролью доктора Ганнибала Лектера. "Если людям он интересен, если они задают вопросы про него, значит, что они что-то в нем нашли, - сказал он. - Было бы грустно, если бы зрители просто забыли про эту работу. Я совершенно не боюсь, что люди будут меня ассоциировать только с этим героем, благодаря этому персонажу я получаю роли в других фильмах".

О новом фильме

В российский прокат фильм "Затерянные в снегах" выйдет 21 февраля. Это приключенческо-драматический триллер, его премьера состоялась в прошлом году в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. Миккельсен в картине режиссера и сценариста Джо Пенны сыграл роль пилота потерпевшего крушение вертолета, который оказался в арктической пустыне, где температура воздуха может опускаться до минус 70 градусов. Вместе со случайной попутчицей, которую играет Мария Тельма Смарадоттир, им предстоит борьба за выживание.

Миккельсен наиболее известен по роле доктора Ганнибала Лектера в телесериале "Ганнибал". Также он удостоен приза Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Охота" режиссера Томаса Винтерберга, награжден рыцарским орденом Даннеброг лично королевой Дании Маргрете II 16 апреля 2010 года. Среди фильмов с участием актера - "Изгой-один. Звездные войны. Истории", "Доктор Стрэндж", "Мушкетеры", "Казино "Рояль", "После свадьбы", "Пламя и Цитрон". В 2011 году Мадс Миккельсен получил премию Европейской киноакадемии "За выдающиеся достижения в мировом кино".