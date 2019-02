Певица LP заявила, что готова к сотрудничеству с российскими артистами

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Певица и автор песен LP (Лаура Перголицци) допускает, что в будущем может поработать с российскими исполнителями. Об этом музыкант рассказала в интервью ТАСС.

"Пока нет, но я бы сделала что-нибудь, определенно", - ответила LP на вопрос о совместных проектах с коллегами из России.

Весной певица приедет в российское турне, в рамках которого даст концерты в 11 городах. Гастроли LP стартуют 20 марта во Владивостоке, затем ее ждут в Иркутске (22 марта), Красноярске (24 марта), Новосибирске (26 марта), Екатеринбурге (28 марта). В Санкт-Петербурге певица выступит 30 марта в клубе A2 Green Concert, в Краснодаре - 1 апреля, Ростове-на-Дону - 3 апреля, Волгограде - 5 апреля, Воронеже - 7 апреля. Завершатся российские гастроли 9 апреля в московском "Крокус Сити Холл".

LP уже неоднократно бывала с концертами в России. В беседе с ТАСС она призналась, что ей нравятся россияне и русская кухня. Популярность своей музыки здесь артистка связала с тем, что публика чувствует "эмоциональную связь с драматургией" ее песен.

"Несколько моих российских друзей говорили мне, что моя музыка напоминает им прежнюю русскую музыку, из стародавних времен. Не знаю, правда ли это. Но я думаю, что это неподдельная, настоящая связь", - отметила LP.

Лаура Перголицци - автор-исполнитель, работающая в жанрах инди- и поп-рок. До самостоятельного выхода на сцену Перголицци сочиняла песни для Рианны, Кристины Агилеры, группы Backstreet Boys и других звезд первой величины. Мировую известность LP как сольной исполнительнице принесла пластинка Lost on You, вышедшая в 2016 году. На сегодняшний день на ее счету пять студийных альбомов, последний из них - Heart to Mouth - был представлен публике в декабре 2018 года.