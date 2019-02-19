Певица LP: есть песни, которые поклонники никогда не услышат

есть песни, которые поклонники никогда не услышат

В гастрольном графике американской певицы итальянского происхождения Лауры Перголицци, более известной как LP, уже не первый год кряду обозначены российские города, причем не только стандартные для мировых звезд столицы. Например, будущей весной дива с характерным вокалом в мужском костюме выступит во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже. В Санкт-Петербурге LP ждут 30 марта, а 9 апреля — в Москве. LP уже находится в мировом турне в поддержку пятой по счету студийной пластинки Heart to Mouth, поэтому пообщаться мы можем лишь по телефону. Певица сразу просит заменить обращение "Лора" (английскую версию "Лауры") на более формальное LP. Однако уже в конце беседы на обычную реплику "Ждем вашего выступления" неожиданно с интересом уточняет — в каком именно городе? В такой же форме hot & cold ("горячо-холодно") артистка рассказала в интервью ТАСС об отношении к Grammy, любимых блюдах и напитках, а также очень личных песнях, которые не доверит исполнять коллегам по сцене. — LP, как известно, вы сейчас в туре. Где я вас застала? — Да, прямо сейчас я в Монреале, Канада. — Совсем скоро вы отправитесь в Россию — это будет не первый ваш визит к нам. К тому же с каждым разом вы даете все больше российских концертов. Вам нравится выступать здесь? — Да, мне очень нравится в России. — По-вашему, почему российская аудитория любит вашу музыку? — Не знаю, но надеюсь, что люди чувствуют эмоциональную связь. Связь с ее драматургией.

Несколько моих российских друзей говорили мне, что моя музыка напоминает им прежнюю русскую музыку, из стародавних времен

Не знаю, правда ли это. Но я думаю, что это неподдельная, настоящая связь. Надеюсь на это. — Была ли возможность познакомиться с Россией, ее культурой, музыкой, кухней? Как они вам? — Мне очень нравится кухня и, конечно, люди. Не могу сказать, что слышала так много русской музыки, как хотелось бы. Я знаю, у вас есть парень с похожей на мою прической, вроде из начала 90-х. К сожалению, не помню его имя. Слышала его музыку, и она очень крутая. Буду слушать больше русской музыки! — Может, планируете совместную работу с российскими музыкантами? — Пока нет, но я бы сделала что-нибудь, определенно. — Вернемся к еде. Пробовали традиционные блины с икрой, пельмени и борщ? — О, я люблю борщ! Я не ем мясо, поэтому не пробовала ничего, связанного с ним. Еще мне нравится водка. — Поскольку все это связано с гастролями, не могу не спросить, как вам вообще такая неспокойная жизнь? Некоторые ваши коллеги — и довольно молодые — отказываются от турне. Говорят, это утомительно. — Мне нравится ездить в турне, хотя это довольно напряженно — быть вдали от людей, которых любишь, быть постоянно в движении. Но мне это действительно нравится. Это определенно результат трудов.

Потрясающе видеть, какой эффект твоя работа оказывает на людей

— То есть нет плана вроде "попутешествую еще несколько лет — и хватит"? — Нет, думаю, я всегда буду гастролировать. Посмотрим. Конечно, там, после туров, должна быть прекрасная жизнь, и возможно, мне следует проверить. Но я получаю очень большое удовольствие от того, что есть сейчас. — Если говорить в целом о музыке, правильно ли делить ее на "мужскую" и "женскую"? — В действительности, думаю, такое разделение зависит не от того, кто делает музыку, а от аудитории. Например, существует много мужских групп и артистов, целевая аудитория которых — женщины. То есть мужчины не выберут такую музыку.

Мое кредо — быть настолько разноплановой, насколько это возможно

— Как вам недавно прошедшая церемония Grammy? — О ней много говорят. Но иногда премия — это всего лишь мнение нескольких людей. Многие (исполнители — прим. ТАСС) не учитываются. Я не говорю конкретно о себе, но существует намного больше исполнителей, чем они могут показать, и музыки за рамками этой награды. — Не секрет, что многие звезды (Рианна, Кристина Агилера, группа Backstreet Boys и другие звезды первой величины) поют ваши песни. Вы сами предлагаете им их? — Мои издатели предлагают. Это очень круто, когда кто-то хочет исполнить твою песню. Это, можно сказать, честь. — А бывает такое, то они приходят и просят написать песню? Или это всегда уже готовый материал? — Обычно это желание поработать вместе. Но часто люди просто выбирают уже имеющиеся в наличии композиции.