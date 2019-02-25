В Лос-Анджелесе началась церемония вручения премии "Оскар"

Лидерами по числу номинаций являются фильмы "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса и "Рома" (Roma) мексиканца Альфонсо Куарона. Обе ленты представлены в общей сложности в 10 категориях. Мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born) и лента "Власть" (Vice) Адама Маккея - в восьми, а фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера - в семи.

Первая церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в отеле Hollywood Roosevelt и продолжалась всего 15 минут. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов, причем все победители были объявлены за три месяца до награждения. Первым обладателем приза стал немецкий актер Эмиль Яннингс, а первой картиной, удостоенной приза за лучший фильм, стала драма Уильяма Уэллмена "Крылья" (Wings, 1927). С 1941 года карточки с именами лауреатов запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.

ABC, которая транслирует церемонию в 54-й раз, предоставила право передавать вручение наград более чем в 225 странах. В России Первый канал покажет телевизионную версию церемонии. Самая продолжительная трансляция вручения "Оскаров" была в 2002 году - 4 часа 23 минуты, а самая короткая - 1 час 40 минут - в 1959 году.