{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Оскар – 2019

"Свободный подъем в одиночку" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

Лента Джимми Чина повествует о покорении 900-метрового отвесного утеса Эль-Капитан американским скалолазом Алексом Хоннольдом
Описание
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Лента "Свободный подъем в одиночку" (Free Solo) удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Об этом было объявлено в воскресенье на 91-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

На эту тему
Гадания на "Оскар": кому достанется главная кинопремия Америки

Картина Джимми Чина повествует о покорении 900-метрового отвесного утеса Эль-Капитан американским скалолазом-экстремалом Алексом Хоннольдом. На победу в данной номинации также претендовали фильмы "Округ Хейл утром и вечером" (Hale County This Morning, This Evening), "Думая о пропасти" (Minding the Gap), "Об отцах и сыновьях" (Of Fathers and Sons), RBG (RBG - судья Верховного суда США Рут Байдер Гинзбург).

Картина "Свободный подъем в одиночку" также получила ранее в этом месяце награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучшая документальная работа.

Теги
СШАОскар – 2019
Оскар – 2019
Фильм "Власть" получил "Оскар" в номинации "Лучший грим и прически"
Лента Marvel "Черная пантера" получила награды в номинациях "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика"
Читать полностью