"Свободный подъем в одиночку" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

Картина Джимми Чина повествует о покорении 900-метрового отвесного утеса Эль-Капитан американским скалолазом-экстремалом Алексом Хоннольдом. На победу в данной номинации также претендовали фильмы "Округ Хейл утром и вечером" (Hale County This Morning, This Evening), "Думая о пропасти" (Minding the Gap), "Об отцах и сыновьях" (Of Fathers and Sons), RBG (RBG - судья Верховного суда США Рут Байдер Гинзбург).

Картина "Свободный подъем в одиночку" также получила ранее в этом месяце награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучшая документальная работа.