Гадания на "Оскар": кому достанется главная кинопремия Америки

Прошлый год был для киноакадемии непростым — рейтинги оказались самыми низкими за всю историю премии "Оскар", а практически все попытки ее оживить и обновить были приняты общественностью в штыки. Тем не менее церемонию никто не отменял, и все профессионалы киноиндустрии и просто любители кино традиционно пытаются отгадать лауреатов и на этот раз. Интриги и скандалы В прошлом году академия объявила о том, что намерена ввести новую категорию — "Лучший популярный фильм", чтобы иметь возможность номинировать блокбастеры, которые если когда-то и появлялись в списке номинантов, то только в технических категориях. Однако столкнулась с явным неодобрением как общественности, так и самих членов академии. Предложение пришлось отложить до лучших времен, что не помешало все-таки протолкнуть в номинацию "Лучший фильм" комикс "Черная пантера".

Описание Кадр из фильма "Черная пантера" © Disney

На эту тему "Оскар" без ведущего? Что ждет главную кинопремию Америки

Дальше — больше. В декабре комик Кевин Харт был вынужден отказаться от поста ведущего церемонии буквально через несколько часов после своего назначения. Причиной стали посты Харта в Twitter, в которых он не самым лестным образом отзывался об ЛГБТ-сообществе. Позже стало известно, что впервые за 30 лет церемония пройдет без ведущего, что, в общем-то, не так трагично, а может, даже и полезно, так как поможет сократить время телеэфира. Объявлять лауреатов и вручать призы в этом году будут Бри Ларсон, Джейсон Момоа, Сара Полсон, Фрэнсис Макдорманд, Шарлиз Терон, Крис Эванс, Тина Фей, Дженнифер Лопез и многие другие. Другая же попытка сделать премию не такой долгой и тяжеловесной с треском провалилась. Академики решили быстренько раздать "Оскары" в категориях "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучший игровой короткометражный фильм" и "Лучший грим и прически" во время рекламной паузы.

Индустрия назвала это "пощечиной". Ни для кого не стало сюрпризом, что еще одно предложение — вместо пяти композиций в категории "Лучшая песня" отыграть на сцене только две — тоже закончилось ничем

Так что "Оскар" старается быть "более лучше", но, видимо, целит не в том направлении. Мексиканская мафия и Netflix

На эту тему Фильм "Рома" Куарона получил десять номинаций на "Оскар". Почему это необычно

Больше всего номинаций на "Оскар" отхватили фильмы двух иностранцев: "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона и "Фаворитка" грека Йоргоса Лантимоса. При этом если учитывать, что картина Лантимоса получила сразу две номинации в категории "Лучшая актриса второго плана" (Рейчел Вайс и Эмма Стоун), то при самом лучшем раскладе она сможет выиграть только девять наград. Так что выходит, что "Рома" совсем немного, но все-таки впереди. За ними с небольшим отрывом — фильмы "Звезда родилась" режиссера-дебютанта Брэдли Купера и "Власть" Адама Маккея с восемью номинациями, "Черная пантера" Райана Куглера с семью, "Черный клановец" Спайка Ли с шестью и "Богемская рапсодия" и "Зеленая книга" с пятью. Вдобавок ко всему "Рома" — вторая картина на иностранном языке, которая была удостоена такого числа номинаций за всю историю кинонаграды. Ранее такого удалось добиться только фильму "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" тайваньского режиссера Энга Ли в 2000 году. Более того, сам Куарон номинирован в четырех разных категориях: как режиссер, оператор, продюсер и сценарист.

Описание Кадр из фильма "Рома" © Netflix

Подобное к нему внимание киноакадемии служит еще одним доказательством того, что в Голливуде обосновалась настоящая мексиканская мафия. В течение пяти лет "три мексиканских друга" (tres amigos mexicanos) Гильермо дель Торо, Альфонсо Куарон и Алехандро Гонсалес Иньярриту брали режиссерскую награду четыре раза. В эту компанию удалось втиснуться только Дэмьену Шазеллу в 2016 году с фильмом "Ла-ла Ленд"

На Венецианском фестивале Куарон уже получил "Золотого льва" за "Рому" из рук председателя жюри Гильермо дель Торо, которому за год до этого присудили эту же награду за "Форму воды". Не исключено, что на "Оскаре" история повторится. А еще "Рома" — первая картина производства Netflix, номинированная на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Стриминговая платформа, а теперь и кинопроизводитель вообще в ударе в этом году. По числу номинаций впереди него только гигант Walt Disney: у первого — 15, у второго — 17 номинаций, что окончательно утверждает Netflix в качестве полноценного и полноправного игрока киноиндустрии. Хотя некоторые зарубежные критики до сих пор умудряются называть фильмы производства Netflix "телекартинами". Найдутся такие и среди старомодных академиков.

Описание Кадр из фильма "Черный клановец" © UPI Россия

Если говорить о таком важном аспекте, как разнообразие (diversity) представителей различных национальностей в главных номинациях, то здесь за всех отдуваются Спайк Ли с его "Черным клановцем", а также Махершала Али в категории "Лучший актер второго плана" и Реджина Кинг — "Если Бил-стрит могла бы заговорить". Непрофессиональная актриса Ялица Апарисио, исполнившая главную роль в "Роме", стала первой аборигенкой, номинированной на лучшую женскую роль. Ее коллега по фильму Марина Де Тавира номинирована как лучшая актриса второго плана. С гендерным разнообразием все хуже — женщины в главных категориях не присутствуют. У сильного и пронзительного "Сможете ли вы меня простить" Мариэль Хеллер только две актерские и одна техническая номинация. А ливанка Надин Лабаки с фильмом "Капернаум" — единственная женщина в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Кому прочат "Оскар" Гадать на "Оскар" стало настоящей народной забавой. Это можно делать несколькими способами: по наградам гильдий, "Золотому глобусу" и BAFTA, которые традиционно вручаются до премии, и по ставкам в букмекерских конторах. Еще можно почитать, что думает главный предсказатель "Оскара" The Hollywood Reporter Скотт Файнберг.

На премию в номинации "Лучший фильм" претендуют восемь картин: "Богемская рапсодия", "Власть", "Звезда родилась", "Зеленая книга", "Рома", "Фаворитка", "Черная пантера", "Черный клановец". По данным букмекеров, лидирует "Рома", но с небольшим отрывом от "Зеленой книги". К последней склоняется и Файнберг. Более того, картина Маккея признана лучшей Продюсерской гильдией США, чьи фавориты чаще всего становятся и победителями "Оскара". Не в пользу фильма говорит то, что у Фаррелли нет номинации за режиссуру, а еще то, что это комедия. Академики этот жанр не жалуют.

Описание Кадр из фильма "Зеленая книга" © Capella film

Среди возможных победителей также называют "Черного клановца". Фильм получил номинации BAFTA, "Золотого глобуса" и гильдий сценаристов, актеров и продюсеров, что является обязательным джентльменским набором для картин, получающих главный "Оскар". Также у Ли есть шанс взять награду в категории "Лучшая режиссура", на которую он номинируется впервые, несмотря на многолетнюю карьеру. Все-таки академики могут решить отдать ему должное, да и ставки букмекеров говорят за него. Ли обгоняет только Куарон. Его, как мы уже поняли, академики любят, и получать "Оскар" за режиссуру ему будет не впервой — у него уже есть один за "Гравитацию" в 2013 году. Может, академия сочтет, что одной награды ему достаточно, и решит обратить свой взор на других претендентов. А среди них кроме Ли еще Павел Павликовский ("Холодная война") и Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), которые делят между собой третье место по ставкам букмекеров, и Адам Маккей ("Власть") на четвертом.

Описание Кадр из фильма "Богемская рапсодия" © Двадцатый Век Фокс СНГ