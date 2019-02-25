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Оскар – 2019
Обновлено 

"Оскар" в номинации "Лучшая операторская работа" присужден Альфонсо Куарону

Всего его лента "Рома" выдвинута на премию в 10 номинациях, в том числе как лучший фильм года, за лучшую главную женскую роль и женскую роль второго плана
Альфонсо Куарон Photo by Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Альфонсо Куарон
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Альфонсо Куарон получил премию "Оскар" за фильм "Рома" (Roma) в номинации "Лучшая операторская работа". Об этом объявлено в воскресенье на церемонии вручения награды, присуждаемой Американской академией киноискусств. Трансляцию из театра Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) ведет телекомпания ABC.

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Фильм повествует о драматичной судьбе мексиканской семьи в 1970-х. Эта черно-белая картина завоевала в прошлом году "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Данная работа удостоена премии "Золотой глобус" в категориях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший режиссер", а также премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в четырех категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа".

Фильм "Рома" выдвинут на премию "Оскар" в 10 номинациях, в том числе как лучший фильм года, за лучшую главную женскую роль и женскую роль второго плана, а также за режиссуру.

На премию в категории "Лучшая операторская работа" претендовали также Лукаш Зал ("Холодная война", Cold War), Робби Райан ("Фаворитка", The Favourite), Калеб Дешанель ("Работа без авторства", Never Look Away) и Мэттью Либатик ("Звезда родилась", A Star is Born).

Лучший киномонтаж 

Фильм "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера отмечен премией "Оскар" в номинации "Лучший киномонтаж". 

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Фильм повествует о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри. Главные роли исполнили Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли и Бен Харди. Лента ранее была удостоена премии "Золотой глобус" (как лучший фильм и за лучшую главную мужскую роль), двух наград BAFTA и премии Гильдии актеров США.

Лучший звук

Премия "Оскар" в номинации "Лучший монтаж звука" вручена Джону Уорхерсту и Нине Хартстоун за работу над фильмом "Богемская рапсодия". Лента также получила "Оскар" в номинации "Лучшее сведение звука". Награду вручили звукооператорам Полу Месси и Тиму Кавагину.

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.

В новость были внесены изменения (05:45 мск) - добавлена информация о вручении премии за "Лучший монтаж звука" и "Лучшее сведение звука"

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СШАМеркьюри, ФреддиОскар – 2019
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