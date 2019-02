"Оскар" в номинации "Лучшая операторская работа" присужден Альфонсо Куарону

Фильм повествует о драматичной судьбе мексиканской семьи в 1970-х. Эта черно-белая картина завоевала в прошлом году "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Данная работа удостоена премии "Золотой глобус" в категориях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший режиссер", а также премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в четырех категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа".

Фильм "Рома" выдвинут на премию "Оскар" в 10 номинациях, в том числе как лучший фильм года, за лучшую главную женскую роль и женскую роль второго плана, а также за режиссуру.

На премию в категории "Лучшая операторская работа" претендовали также Лукаш Зал ("Холодная война", Cold War), Робби Райан ("Фаворитка", The Favourite), Калеб Дешанель ("Работа без авторства", Never Look Away) и Мэттью Либатик ("Звезда родилась", A Star is Born).

Лучший киномонтаж

Фильм "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера отмечен премией "Оскар" в номинации "Лучший киномонтаж".