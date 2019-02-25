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Оскар – 2019
Обновлено 

Махершала Али получил "Оскар" как лучший актер второго плана

Американская киноакадемия наградила Али за роль Дона Ширли в фильме "Зеленая книга"
Махершала Али Photo by Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Махершала Али
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Махершала Али получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в картине "Зеленая книга" (Green Book). Об этом объявили в воскресенье на церемонии вручения награды, присуждаемой Американской академией киноискусств. Трансляцию ведет телекомпания ABC.

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В этой номинации были выдвинуты также Сэм Рокуэлл за роль в фильме "Власть" (Vice), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?), Адам Драйвер ("Черный клановец", BlacKkKlansman) и Сэм Эллиотт ("Звезда родилась", A Star Is Born).

Это уже вторая награда Али в номинации "Лучший актер второго плана". В 2017 году он получил эту премию за роль в фильме "Лунный свет" (Moonlight, 2016).

Лента американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) ранее была отмечена Национальным советом кинокритиков как лучший фильм уходящего года. Он рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по США в 1962 году. В дороге они пользуются справочником "Зеленая книга", где указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли в картине сыграли Вигго Мортенсен, которого Национальный совет кинокритиков назвал лучшим актером, а также Махершала Али и Линда Карделлини.

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СШАОскар – 2019
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"Зеленая книга" получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий
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