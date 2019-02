Махершала Али получил "Оскар" как лучший актер второго плана

В этой номинации были выдвинуты также Сэм Рокуэлл за роль в фильме "Власть" (Vice), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?), Адам Драйвер ("Черный клановец", BlacKkKlansman) и Сэм Эллиотт ("Звезда родилась", A Star Is Born).

Это уже вторая награда Али в номинации "Лучший актер второго плана". В 2017 году он получил эту премию за роль в фильме "Лунный свет" (Moonlight, 2016).

Лента американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) ранее была отмечена Национальным советом кинокритиков как лучший фильм уходящего года. Он рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по США в 1962 году. В дороге они пользуются справочником "Зеленая книга", где указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли в картине сыграли Вигго Мортенсен, которого Национальный совет кинокритиков назвал лучшим актером, а также Махершала Али и Линда Карделлини.