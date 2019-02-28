Балет Баланчина впервые исполнят в России на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Балет хореографа, основателя американского балета Джорджа Баланчина "Вальпургиева ночь" впервые представят в России на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Постановку осуществила лицензированный репетитор Фонда Баланчина Дайана Уайт, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе театра.

Российская премьера балета состоится 1, 2, 3 и 9 марта.

"Впервые в России будет исполнен балет Джорджа Баланчина "Вальпургиева ночь". <...> Баланчин как он есть, автор тезиса "балет это женщина" и мастер музыкально-пластической интриги, которая не нуждается в подробном либретто. Благородно-торжественная музыка Шарля Гуно из оперы "Фауст", 24 танцовщицы и один кавалер, строгий классический танец - и неожиданный финал: рационально-стройную, как всегда у Баланчина, конструкцию взрывает изнутри неистовая вакхическая пляска", - сказали в пресс-службе.

Уайт рассказала журналистам, что часть ее работы заключалась в том, чтобы пересмотреть взгляд танцоров на классический балет. "В некотором смысле, я переделывала их классический взгляд, старалась раскрыть их, чтобы они были более свободные в движении. Это был новый взгляд на классику", - пояснила она.

Репетитор отметила, что спецификой балета Баланчина является скорость. "Мы проводили очень много времени в репетиционных классах New York City Ballet, когда ставили в свое время, чтобы делать то, что необходимо сделать на сцене, как можно быстрее, с максимально возможной скоростью. Специфика хореографии была в том, что мы все время находились в тонусе: не была видна подготовка к движению - сразу движение. И во многих случаях приходилось вдохновлять танцоров на то, чтобы немного рисковать: Баланчин любил рисковых танцоров, тех, которые не боялся рисковать", - уточнила Уайт.

Известно, что "Вальпургиева ночь" впервые была поставлена в 1975 году для артистов Парижской оперы - в качестве сцены в опере "Фаусте". Через пять лет Баланчин поставил ее как самостоятельный балет в труппе New York City Ballet.

Основатель американского балета

Джордж Баланчин (при рождении Георгий Мелитонович Баланчивадзе) - хореограф, родившийся и получивший балетное и музыкальное образование в Санкт-Петербурге. Он считается основателем американского балета, также положившим начало современному неоклассическому балетному искусству. В 1948 году Баланчин вместе с меценатом Линкольном Кирстайном основали балетную труппу New York City Ballet.

При работе с ней хореограф окончательно сформировал свой оригинальный, авторский стиль в балетном искусстве, до сегодняшних дней считающийся вершиной современного балета. В последующие годы на сцене этого музыкального театра Баланчин осуществил ряд успешных постановок и премьерных балетных спектаклей, в том числе "Щелкунчик" Чайковского, исполнение которого является в настоящее время рождественской традицией в США.

О театре

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - один из четырех федеральных театров оперы и балета в России. География гастролей труппы - 30 стран мира, от Франции до Австралии.