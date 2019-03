Демозапись песни Дэвида Боуи Starman выставят на торгах в Великобритании

ТАСС, 11 марта. Демозапись британского музыканта Дэвида Боуи (1947-2016) Starman, созданная им в 1971 году совместно с гитаристом группы The Spiders from Mars Майклом Ронсоном, будет выставлена на торги 12 марта. Их организатором выступит аукционный дом Omega Auctions, чья торговая площадка находится в городе Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд, сообщает в понедельник телеканал Sky News .

По его информации, звукозапись пролежала на чердаке дома друга Ронсона Кевина Хатчинсона около 50 лет, прежде чем стать одним из лотов аукциона. Starman была выпущена в апреле 1972 года и включена в альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. По предварительным оценкам, эта запись может уйти с молотка за £10 тыс. ($13 тыс.).

Как заявил сотрудник аукционного дома Omega Auctions Дэн Хэмпсон, "можно с уверенностью сказать, что эта магнитная лента содержит очень раннюю и, возможно, первую в истории демоверсию Starman". Он подчеркнул, что хотя существует много легенд вокруг написания данной композиции, "она помогает понять творчество истинного гения".