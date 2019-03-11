Музеи Крыма заявили о бесспорных правах на скифское золото

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Крымские музеи выступили с совместным заявлением, в котором призвали не политизировать вопросо о принадлежности экспонатов коллекции скифского золота и подчеркнули, что эти экспонаты никогда не принадлежали Киеву. Заявление музеев Крыма распространила в понедельник пресс-служба Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника.

"Мы уверены, что обладаем бесспорными правами в отношении экспонатов, переданных на временную выставку. Это крайне важно не только для музеев, но и для всех жителей Крыма, деятелей культуры и ученых, связанных с уникальными коллекциями музеев, чтобы экспонаты не отрывались от своей истории, контекста и музейного собрания исключительно по политическим причинам. Не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения экспонатов в Киев", - говорится в заявлении.

Крымские музеи передали музею Алларда Пирсона некоторые из своих лучших экспонатов, полагаясь на гарантию возврата после завершения выставки. При этом голландский музей отказался вернуть экспонаты, руководствуясь политическими соображениями.

В заявлении также отмечается, что крымские музеи продолжают надеяться на справедливое решение Апелляционного суда Амстердаме, который в понедельник рассматривает жалобу на решение передать экспонаты в Киев. "Музеи надеются и верят в Апелляционный суд Амстердама. Мы ожидаем, что пересмотр решения суда первой инстанции приведет к сохранению результатов многолетней работы музеев по формированию коллекций, которые заслуживают уважения общественности, мировой культуры, археологии, науки и образования всего цивилизованного мира. Мы просим поддержать наше стремление вернуть в Крым уникальные памятники античной и раннесредневековой культуры, которые, являясь частью мировой цивилизации, принадлежат крымской земле", - говорится в сообщении.