Адвокат: решения по делу о скифском золоте можно ожидать около полугода

АМСТЕРДАМ, 11 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Апелляционный суд Амстердама может вынести решение по делу о скифском золоте в течение полугода. Об этом заявила в понедельник ТАСС представляющая российскую сторону адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс.

"Решение стоит ожидать в период между двумя и шестью месяцами, - отметила она. - И скорее шесть, чем два". Комментируя выступление украинской стороны, Коппенол-Лафорс сказала, что "не услышала ничего нового". "У нас же есть очень сильные аргументы, которые еще не были представлены, - добавила адвокат. - Они точно будут удивлены относительно обязательства голландского суда решить вопрос о принадлежности".

В начале заседания каждой из сторон было предоставлена возможность в краткой форме озвучить свою позицию. В ходе своего выступления российская сторона обратила внимание на то, что все экспонаты из коллекции скифского золота были обнаружены в ходе археологических раскопок в Крыму и являются частью его истории, и именно поэтому крымские музеи должны оставаться хранителями уникального собрания.

Представляющий украинскую сторону адвокат Мартен Сандерс заявил, что Киев продолжает настаивать на том, что, в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО (о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности) 1970 года и голландскими законами, коллекция должна быть возвращена суверенному государству, то есть в данном случае Украине.

Адвокат Пол Луб, представляющий интересы Университета Амстердама,которому принадлежит Музей Алларда Пирсона, заявил, что считает правильным, что учреждение приостановило процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.