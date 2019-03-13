Кинотеатры предложили квотировать число российских лент с льготными условиями проката

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с предложением квотировать число российских лент с льготными условиями проката. Заявление по поводу ситуации вокруг мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра" опубликовано в среду на сайте ассоциации.

"Мы выступаем с инициативой создания совместной постоянно действующей рабочей группы представителей кинотеатров, дистрибьюторов, продюсеров и Фонда кино по разработке и реализации особых мер поддержки определенному количеству российских фильмов (например, не более пяти фильмов в год), имеющих культурное и социальное значение для российского общества, обладающих значительным кассовым потенциалом и обладающих широкой поддержкой федеральных СМИ - национальных кинопроектов, которым будет создаваться особый благоприятный режим проката", - говорится в сообщении.

Уточняется, что даты и форматы проката для таких фильмов должны быть определены не менее чем за 6 месяцев до показа. Вместе с тем остальные российские фильмы должны выходить в прокат на рыночных условиях, пояснили в ассоциации, при понимании того, что при выпуске в прокат свыше 600 кинолент в год "столкновение" на одной дате релизов схожего жанра неизбежно.

В ассоциации подчеркнули, что в последнее время участились случаи давления со стороны некоторых продюсеров и дистрибуторов для получения преференций в пользу того или иного фильма в прокате, что нередко сопровождается обращениями в Минкультуры РФ с требованиями изменить даты релизов. По мнению кинотеатров, использование административных ресурсов продюсерами фильмов недопустимо и наносит ущерб киноотрасли.

Уточняется, что ассоциация считает необходимой поддержку значимых отечественных картин и способствует этому, создавая условия для развития российского кинематографа путем открытия кинотеатров и улучшения качества оказания услуг кинопоказа. "При этом мы убеждены, что создание таких преференций в прокате для значимых национальных фильмов возможно только совместными согласованными действиями всех участников киноотрасли в результате открытого и продуктивного диалога", - говорится в сообщении.

Споры о выдаче прокатных удостоверений

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил ТАСС, что крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", прокат которого был назначен на 7 марта, если Минкультуры РФ не выдаст на эти же даты прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги", прокатчиком которого является компания "Вольга". Выход мультфильма изначально планировался также 7 марта.

Мультфильм "Гурвинек" был создан студией имени Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Это уже не первая попытка переноса релиза проектов компании "Вольга". В январе 2018 года Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" по причине того, что она совпала "с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.

Кроме того, министерство в 2018 году уведомило "Вольгу" о переносе проката американского мультфильма "Распрекрасный принц", поскольку он совпадал с релизом мультфильма российского производства "Садко".