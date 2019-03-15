Искусство — вслух. Как тифлокомментирование открывает незрячим театр

До недавних пор незрячие и слабовидящие люди не могли в полной мере насладиться просмотром спектакля или фильма. Чтобы помочь им, было разработано мобильное приложение "Искусство. Вслух" с тифлокомментариями — особым текстом, который помогает "увидеть" все, что происходит на сцене или на экране.
Координатор проекта Камилла Аллахкулиева, когда рассказывает о приложении, всегда делает на этом слове акцент: "Технологии помогают видеть, пусть не глазами, но сознанием. Специально подготовленные тифлокомментарии способны на чудо, с их помощью слабовидящие или незрячие люди могут сформировать полноценный визуальный образ того, что происходит на сцене или экране и испытать эмоции от просмотра вместе со своими друзьями и близкими".
Этот проект дебютировал на фестивале "Золотая маска", и первые спектакли с комментариями прошли в 2017 году. Тогда их было всего четыре, на следующий год — восемь, а в этом году уже 11. "Условно, — добавила Камилла, — в этом году еще на 100 незрячих гостей больше насладятся спектаклями с тифлокомментариями". Отбором постановок занимается сам фестиваль и эксперты из Всероссийского общества слепых. Конечно, для тифлокомментариев недоступен, скажем, балет или современный танец, но все остальные жанры, например, драма или мюзикл, легко вписываются в этот формат.
Договориться о терминах
Созданием тифлокомментариев занимаются настоящие профессионалы. Михаил Корнеев — один из них, с приложением он работает с самого момента его основания. Он тоже просит не удивляться словам "зрители" или "увидеть" в данном контексте: "Это нормально — называть незрячих зрителями, это совершенно нормальная терминология. Они сами говорят: "Я посмотрел".
Тифлокомментарии помогают увидеть спектакль таким, какой он есть. "Наша задача не только донести смысл, а построить визуальный образ, и он в сочетании с репликами актеров, музыкой и звуковыми эффектами должен уже у зрителя сложиться в законченную картину", — рассказывает Корнеев.
У незрячих свое восприятие слов. Например, говоря про одного и того же человека, нельзя в первом случае назвать его "актером", а потом — "мужчиной". "Ребята" и "мальчики" будут для них разными группами лиц. В практике это называется "единство терминологии". Корнеев сетует, что даже профессиональные тифлокомментаторы иногда забывают об этом. "Мы должны понимать, что если что-то неправильно скажем или используем не ту терминологию, то можем ввести его в заблуждение вплоть до создания абсолютно противоположной картины вместо того, что мы хотели донести", — объясняет он.
Вот один из примеров: "Человек подходит к столу, берет чашку. Мужчина заглядывает в окно". Для того, кто наблюдает спектакль, этот тифлокомментарий понятен, ему ясно, что это один и тот же актер. Однако незрячих гостей это дезориентирует: они могут подумать, что на сцене находится два артиста.
Чтобы не запутать зрителей, авторы комментариев в начале спектакля устанавливают правила, используя время перед представлением, когда актеры еще не вышли. Так получилось с постановкой омского театра "Время секонд хэнд", где очень сложная трехуровневая сценография и много действующих лиц (все — безымянные). Описать такое незрячим кажется невозможным, но профессиональные тифлокомментаторы укладываются в 45 секунд и так, что в дальнейшем у зрителей не возникает проблем с осознанием того, что происходит на сцене.
"На сцене, полностью покрывая пол, в беспорядке лежат одежда и обувь. Среди них лежит телевизор с электронно-лучевой трубкой. В глубине сцены возвышение высотой примерно 2,5 метра, на нем длиной около десяти метров стол. Его освещают три продолговатых светильника. На сцену выходят шесть женщин и пять мужчин среднего и пожилого возраста. Они одеты в повседневную одежду. На возвышение выходят молодые люди и девушки в голубой униформе, похожей на униформу врачей, далее — бутафоры. Один из бутафоров наводит небольшую камеру на табличку с названием спектакля. Изображение появляется на проекционном экране, расположенном над передним краем возвышения. Все дальнейшие действия, производимые на столе, также проецируются на экран. На сцену выходит женщина в пунцовой рубашке и косынке".
У тифлокомментаторов вообще особое отношение ко времени. Каждая пауза в ходе спектакля — на вес золота. В такие моменты авторы стараются подать максимум информации о действии на сцене. Такие комментарии называются точечными. При этом надо следить, чтобы они не "залезали" на текст актеров или музыку, если в данный момент необходимо на нее обратить внимание. "Важно понимать, что иногда бывает гам на сцене, шум, все говорят, или ярмарка, и что-то значимое происходит, например, кто-то у кого-то что-то ворует. В данном случае мы вынуждены будем сказать поверх речи, но в большинстве своем есть правило, что тифлокомментарий не должен накладываться на речь", — объясняет он.
Иногда, рассуждает Корнеев, бывают настоящие подарки судьбы, как в фильме "Форрест Гамп". Первая сцена там длится довольно долго, и в ней нет ничего, кроме музыки. За это время комментатор успевает описать главного героя — его одежду и кроссовки, в которых он проведет половину ленты.
Но иногда бывают и напряженные ситуации. "Персонаж появляется в бою и сразу, условно говоря, в плен попадает. Потом с ним действие разворачивается уже во второй половине фильма. И описать его, когда он попадает в плен, времени нет. А когда его нет в кадре, описывать то, что уже произошло, мы не можем — это неправильно, это дезориентирует, что говорим про Васю, когда Васи нет на текущий момент в кадре", — объяснил эксперт.
В такие моменты важно помнить о целостности всего произведения и хорошо владеть точечными комментариями, вовремя вставлять их в паузы. "Важно не разрушить вот этими тонкими рубящими комментариями само восприятие фильма или спектакля, а вписать его, вплести, дополнить, как рамочку для хорошей качественной картины" — рассказал Корнеев.
Ясно без слов
Талантливый тифлокомментатор всегда знает меру. Он понимает, где нужно заполнить паузу полностью, а где — дать человеку возможность созерцать, погрузиться в атмосферу. Например, во время долгих кадров, по полторы-две минуты, которые передают особенности продолжительных поездок по стране в XVIII–XIX веках. "В это время у нас, грубо говоря, довольно унылый пейзаж с очень ограниченным содержимым, и кучер, который является, по сути, фактом части этого пейзажа, поскольку он не принимает участия в развитии фильма. За это время можно даже пуговицы описать на армяке этого кучера, в чем, в общем-то, нет необходимости, потому что важнее как раз подвести человека к этой ситуации: унылый пейзаж, теряющийся в тумане, и оставить его наедине с этим. Там будет это покачивание, постукивание колес, и он сам все поймет", — поделился эксперт.
Иногда есть время, и диктор говорит очень много, перегружая зрителя. Подобный комментарий отвлекает от восприятия целостной картины. А есть случаи, когда надо специально недоговорить. Например, как в спектакле "Три толстяка" Андрея Могучего, когда один герой стреляет в другого. "Правильный тифлокомментарий будет звучать так: "Бонавентура поднимает пистолет, целится в Тибула". После этого звучит выстрел", — рассказал Корнеев.
Не "любит", а "с любовью"
На этом трудности не заканчиваются. "Комментаторы не должны делать суждений", — говорит Корнеев, добавляя, что такой текст призван лишь направить эмоции и чувства зрителей в нужное русло, выстроить визуальную картинку. Можно описывать изменения лица, как появляются морщинки на лбу или пульсируют вены, но нельзя сказать "он злится". "Мы даем комментарий, а человек уже сам принимает решение, это любовь или другое чувство, нежность и сопереживание", — объясняет он.
"Все очень просто с чувствами злыми — человек сводит брови, у него лоб пересекают две глубокие вертикальные морщины. Все сразу понятно. Про радость можно сказать "улыбка в глазах пляшет". Нужно описать так, чтобы дать человеку возможность самому сделать выбор", — поделился Корнеев. Так получается, что спектакль оказывается как на ладони, — увидеть выражение лица актеров небывалая привилегия в театре, и эти комментарии могут ее подарить.
Видеть так же
Куратор проекта рассказала, что их гости часто никогда до этого не бывали в театре. "Они говорят: "Мы не были в театре последние десять лет. А что нам туда ходить, если без тифлокомментирования ничего не могли понять", — переживает девушка. А еще многие просто не верят в такую возможность и даже боятся приходить на спектакли.
Она вспомнила историю, которая произошла во время показа спектакля "Безымянная звезда" на фестивале 2018 года. Тогда в зале была пара — девушка со своим незрячим молодым человеком: "Она увидела, собственно, все, что происходит на сцене, ей стало страшно, она сжала его руку, и в этот момент как раз незрячий человек услышал тифлокомментарий, который описывал эту сцену. Он тоже почувствовал страх, и они прожили эту эмоцию одновременно".
Один из зрителей, Али Юнусов, рассказал, как ходил на спектакль "Тартюф" с тифлокомментированием. В постановке необычное режиссерское решение — на сцену можно смотреть с двух сторон и зрителей меняли местами после первого акта, а во втором действии все герои выглядели абсолютно неузнаваемо.
Али говорит, что он большой любитель театра, но до появления приложения ходил только на классику, где через текст и игру актеров можно было представлять себе события. Если на сцене много спецэффектов и кто-то пытался их ему описать, то он выпадал из процесса и спектакль не имел должного эффекта. С утверждением "значит, можно ходить без комментариев", он не соглашается: "Как без них? Конечно, каждый выбирает для себя сам — нужны они ему или нет. Но я для себя решил, что все-таки нужны, даже, наверное, в обязательном порядке. Тифлокомментирование дает полную, реальную и зачастую (как я понимаю, они к этому стремятся) объективную картину того, что происходит".
В следующем году организаторы проекта планируют задействовать еще больше спектаклей, собрать еще больше гостей. Кроме того, создатели хотят, чтобы комментарии "уехали" вместе со спектаклями в их родные театры. Сейчас реализовать это сложно, театр — это живой процесс, иногда артисты могут сделать паузу, в которой есть комментарий, длиннее или короче. Поэтому необходим специальный человек, который будет следить за подачей комментариев за сценой. "Для нас эта история интересна, но она, к сожалению, сейчас не реализована по причине того, что нужен все-таки профессиональный тифлокомментатор, который будет следить за игрой и нажимать в нужный момент кнопку, чтобы тифлокомментарий был правильно подан", — поделилась Камилла.
Команда проекта уверена — искусство не имеет границ, оно должно быть в полной мере доступно всем людям, "Искусство. Вслух" станет инструментом, чтобы реализовать эту цель.
Спектакли с тифлокомментированием, доступные на фестивале "Золотая маска" в Москве:
17 марта — "Альцина", Большой театр
2 апреля — "Граф Монте-Кристо" (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург), Театр им. Моссовета
3 апреля — "Гамлет" (Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург), РАМТ
8 апреля — "Двенадцать месяцев" (Театр "Карамболь", Санкт-Петербург), Театр "Новая опера"
9 апреля — "Римские каникулы" (Музыкальный театр, Новосибирск), РАМТ
12 апреля — "Енуфа", Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
Кадрия Садыкова