Искусство — вслух. Как тифлокомментирование открывает незрячим театр

Уже третий год на фестивале "Золотая маска" показывают спектакли с тифлокомментированием для незрячих. Рассказываем, как простой смартфон может вернуть людям большую часть жизни

До недавних пор незрячие и слабовидящие люди не могли в полной мере насладиться просмотром спектакля или фильма. Чтобы помочь им, было разработано мобильное приложение "Искусство. Вслух" с тифлокомментариями — особым текстом, который помогает "увидеть" все, что происходит на сцене или на экране. Координатор проекта Камилла Аллахкулиева, когда рассказывает о приложении, всегда делает на этом слове акцент: "Технологии помогают видеть, пусть не глазами, но сознанием. Специально подготовленные тифлокомментарии способны на чудо, с их помощью слабовидящие или незрячие люди могут сформировать полноценный визуальный образ того, что происходит на сцене или экране и испытать эмоции от просмотра вместе со своими друзьями и близкими".

Этот проект дебютировал на фестивале "Золотая маска", и первые спектакли с комментариями прошли в 2017 году. Тогда их было всего четыре, на следующий год — восемь, а в этом году уже 11. "Условно, — добавила Камилла, — в этом году еще на 100 незрячих гостей больше насладятся спектаклями с тифлокомментариями". Отбором постановок занимается сам фестиваль и эксперты из Всероссийского общества слепых. Конечно, для тифлокомментариев недоступен, скажем, балет или современный танец, но все остальные жанры, например, драма или мюзикл, легко вписываются в этот формат. Договориться о терминах Созданием тифлокомментариев занимаются настоящие профессионалы. Михаил Корнеев — один из них, с приложением он работает с самого момента его основания. Он тоже просит не удивляться словам "зрители" или "увидеть" в данном контексте: "Это нормально — называть незрячих зрителями, это совершенно нормальная терминология. Они сами говорят: "Я посмотрел". Тифлокомментарии помогают увидеть спектакль таким, какой он есть. "Наша задача не только донести смысл, а построить визуальный образ, и он в сочетании с репликами актеров, музыкой и звуковыми эффектами должен уже у зрителя сложиться в законченную картину", — рассказывает Корнеев.

Описание Михаил Корнеев с гостьей на одной из тифлокомментируемых постановок фестиваля "Золотая маска" © Пресс-служба Сбербанка

У незрячих свое восприятие слов. Например, говоря про одного и того же человека, нельзя в первом случае назвать его "актером", а потом — "мужчиной". "Ребята" и "мальчики" будут для них разными группами лиц. В практике это называется "единство терминологии". Корнеев сетует, что даже профессиональные тифлокомментаторы иногда забывают об этом. "Мы должны понимать, что если что-то неправильно скажем или используем не ту терминологию, то можем ввести его в заблуждение вплоть до создания абсолютно противоположной картины вместо того, что мы хотели донести", — объясняет он. Вот один из примеров: "Человек подходит к столу, берет чашку. Мужчина заглядывает в окно". Для того, кто наблюдает спектакль, этот тифлокомментарий понятен, ему ясно, что это один и тот же актер. Однако незрячих гостей это дезориентирует: они могут подумать, что на сцене находится два артиста.

Описание Сцена из спектакля "Время секонд хэнд" © Галина Фесенко/Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

Чтобы не запутать зрителей, авторы комментариев в начале спектакля устанавливают правила, используя время перед представлением, когда актеры еще не вышли. Так получилось с постановкой омского театра "Время секонд хэнд", где очень сложная трехуровневая сценография и много действующих лиц (все — безымянные). Описать такое незрячим кажется невозможным, но профессиональные тифлокомментаторы укладываются в 45 секунд и так, что в дальнейшем у зрителей не возникает проблем с осознанием того, что происходит на сцене.

Вот как для них начинался спектакль: "На сцене, полностью покрывая пол, в беспорядке лежат одежда и обувь. Среди них лежит телевизор с электронно-лучевой трубкой. В глубине сцены возвышение высотой примерно 2,5 метра, на нем длиной около десяти метров стол. Его освещают три продолговатых светильника. На сцену выходят шесть женщин и пять мужчин среднего и пожилого возраста. Они одеты в повседневную одежду. На возвышение выходят молодые люди и девушки в голубой униформе, похожей на униформу врачей, далее — бутафоры. Один из бутафоров наводит небольшую камеру на табличку с названием спектакля. Изображение появляется на проекционном экране, расположенном над передним краем возвышения. Все дальнейшие действия, производимые на столе, также проецируются на экран. На сцену выходит женщина в пунцовой рубашке и косынке". Продолжение

У тифлокомментаторов вообще особое отношение ко времени. Каждая пауза в ходе спектакля — на вес золота. В такие моменты авторы стараются подать максимум информации о действии на сцене. Такие комментарии называются точечными. При этом надо следить, чтобы они не "залезали" на текст актеров или музыку, если в данный момент необходимо на нее обратить внимание. "Важно понимать, что иногда бывает гам на сцене, шум, все говорят, или ярмарка, и что-то значимое происходит, например, кто-то у кого-то что-то ворует. В данном случае мы вынуждены будем сказать поверх речи, но в большинстве своем есть правило, что тифлокомментарий не должен накладываться на речь", — объясняет он.

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Иногда, рассуждает Корнеев, бывают настоящие подарки судьбы, как в фильме "Форрест Гамп". Первая сцена там длится довольно долго, и в ней нет ничего, кроме музыки. За это время комментатор успевает описать главного героя — его одежду и кроссовки, в которых он проведет половину ленты. Но иногда бывают и напряженные ситуации. "Персонаж появляется в бою и сразу, условно говоря, в плен попадает. Потом с ним действие разворачивается уже во второй половине фильма. И описать его, когда он попадает в плен, времени нет. А когда его нет в кадре, описывать то, что уже произошло, мы не можем — это неправильно, это дезориентирует, что говорим про Васю, когда Васи нет на текущий момент в кадре", — объяснил эксперт. В такие моменты важно помнить о целостности всего произведения и хорошо владеть точечными комментариями, вовремя вставлять их в паузы. "Важно не разрушить вот этими тонкими рубящими комментариями само восприятие фильма или спектакля, а вписать его, вплести, дополнить, как рамочку для хорошей качественной картины" — рассказал Корнеев. Ясно без слов Талантливый тифлокомментатор всегда знает меру. Он понимает, где нужно заполнить паузу полностью, а где — дать человеку возможность созерцать, погрузиться в атмосферу. Например, во время долгих кадров, по полторы-две минуты, которые передают особенности продолжительных поездок по стране в XVIII–XIX веках. "В это время у нас, грубо говоря, довольно унылый пейзаж с очень ограниченным содержимым, и кучер, который является, по сути, фактом части этого пейзажа, поскольку он не принимает участия в развитии фильма. За это время можно даже пуговицы описать на армяке этого кучера, в чем, в общем-то, нет необходимости, потому что важнее как раз подвести человека к этой ситуации: унылый пейзаж, теряющийся в тумане, и оставить его наедине с этим. Там будет это покачивание, постукивание колес, и он сам все поймет", — поделился эксперт.

Иногда есть время, и диктор говорит очень много, перегружая зрителя. Подобный комментарий отвлекает от восприятия целостной картины. А есть случаи, когда надо специально недоговорить. Например, как в спектакле "Три толстяка" Андрея Могучего, когда один герой стреляет в другого. "Правильный тифлокомментарий будет звучать так: "Бонавентура поднимает пистолет, целится в Тибула". После этого звучит выстрел", — рассказал Корнеев. Не "любит", а "с любовью" На этом трудности не заканчиваются. "Комментаторы не должны делать суждений", — говорит Корнеев, добавляя, что такой текст призван лишь направить эмоции и чувства зрителей в нужное русло, выстроить визуальную картинку. Можно описывать изменения лица, как появляются морщинки на лбу или пульсируют вены, но нельзя сказать "он злится". "Мы даем комментарий, а человек уже сам принимает решение, это любовь или другое чувство, нежность и сопереживание", — объясняет он. "Все очень просто с чувствами злыми — человек сводит брови, у него лоб пересекают две глубокие вертикальные морщины. Все сразу понятно. Про радость можно сказать "улыбка в глазах пляшет". Нужно описать так, чтобы дать человеку возможность самому сделать выбор", — поделился Корнеев. Так получается, что спектакль оказывается как на ладони, — увидеть выражение лица актеров небывалая привилегия в театре, и эти комментарии могут ее подарить. Видеть так же Куратор проекта рассказала, что их гости часто никогда до этого не бывали в театре. "Они говорят: "Мы не были в театре последние десять лет. А что нам туда ходить, если без тифлокомментирования ничего не могли понять", — переживает девушка. А еще многие просто не верят в такую возможность и даже боятся приходить на спектакли.

Этот психологический момент очень важен — заставить человека поверить в то, что он тоже часть этой культурной жизни. И мне кажется, мы хорошо очень справляемся с этой задачей, по крайней мере, люди, которые к нам приходят, они всегда уходят очень вдохновленными Камилла Аллахкулиева

Она вспомнила историю, которая произошла во время показа спектакля "Безымянная звезда" на фестивале 2018 года. Тогда в зале была пара — девушка со своим незрячим молодым человеком: "Она увидела, собственно, все, что происходит на сцене, ей стало страшно, она сжала его руку, и в этот момент как раз незрячий человек услышал тифлокомментарий, который описывал эту сцену. Он тоже почувствовал страх, и они прожили эту эмоцию одновременно". Один из зрителей, Али Юнусов, рассказал, как ходил на спектакль "Тартюф" с тифлокомментированием. В постановке необычное режиссерское решение — на сцену можно смотреть с двух сторон и зрителей меняли местами после первого акта, а во втором действии все герои выглядели абсолютно неузнаваемо.

Во время комментирования описания, какие-то моменты даже предвосхищались, то есть я даже для своей девушки объяснял, что сейчас на сцене происходит. Она, можно сказать, понимала после меня Али Юнусов

Али говорит, что он большой любитель театра, но до появления приложения ходил только на классику, где через текст и игру актеров можно было представлять себе события. Если на сцене много спецэффектов и кто-то пытался их ему описать, то он выпадал из процесса и спектакль не имел должного эффекта. С утверждением "значит, можно ходить без комментариев", он не соглашается: "Как без них? Конечно, каждый выбирает для себя сам — нужны они ему или нет. Но я для себя решил, что все-таки нужны, даже, наверное, в обязательном порядке. Тифлокомментирование дает полную, реальную и зачастую (как я понимаю, они к этому стремятся) объективную картину того, что происходит".

Описание Али Юнусов © Пресс-служба Сбербанка

В следующем году организаторы проекта планируют задействовать еще больше спектаклей, собрать еще больше гостей. Кроме того, создатели хотят, чтобы комментарии "уехали" вместе со спектаклями в их родные театры. Сейчас реализовать это сложно, театр — это живой процесс, иногда артисты могут сделать паузу, в которой есть комментарий, длиннее или короче. Поэтому необходим специальный человек, который будет следить за подачей комментариев за сценой. "Для нас эта история интересна, но она, к сожалению, сейчас не реализована по причине того, что нужен все-таки профессиональный тифлокомментатор, который будет следить за игрой и нажимать в нужный момент кнопку, чтобы тифлокомментарий был правильно подан", — поделилась Камилла. Команда проекта уверена — искусство не имеет границ, оно должно быть в полной мере доступно всем людям, "Искусство. Вслух" станет инструментом, чтобы реализовать эту цель.

Убежденность и желание делать мир лучше — основополагающая идея наших инклюзивных проектов. Этот проект для нас очень важен, поэтому мы очень трепетно к нему относимся Камилла Аллахкулиева