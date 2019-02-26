Десять важных постановок "Золотой маски", которые еще можно успеть посмотреть в Москве

Стиляги в борьбе за свободу, Ленин на пуантах, трехмерная постановка о советской архитектуре и оркестр из тазиков

Ежегодная национальная премия и фестиваль "Золотая маска" продолжает свои юбилейные показы. Со всей страны экспертный совет отобрал более 80 постановок, которые показываются на столичных сценах с февраля по апрель. Для московской публики это уникальный шанс увидеть весь спектр театральных событий страны, поэтому билеты на спектакли разбираются как горячие пирожки. Но, к счастью, у зрителей еще есть возможность попасть на самые яркие, важные и необычные мероприятия смотра. "Винил" (Музыкальный театр, Красноярск) Театр имени Моссовета, Основная сцена 26 февраля Действие спектакля происходит в советскую эпоху, когда молодежь (впрочем, как и всегда) хотела быть яркой и непохожей на других, отстаивала свою свободу самовыражения, а старшее поколение бастовало против этих смелых и неординарных решений. Вечная проблема отцов и детей здесь решена в рамках яркого, самобытного мюзикла Евгения Загота, где рядом с типичным социалистическим маршем может звучать рок-н-ролл или джаз, так любимый настоящими стилягами.

"Гипнос" (Театр "Практика", Москва) 10 и 11 марта "Гипнос" — это спектакль-путешествие, где никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. Здесь нет театрального сценария как такового: есть ключевые точки, когда в определенное время включается определенная музыка и актеры произносят определенный текст в определенном настроении. Все остальное — импровизация, которая может завести как артистов, так и зрителей куда угодно.

В любом случае, зрителям постановка подарит незабываемые впечатления — здесь нет нарратива, нет ничего, из-за чего люди обычно ходят в театр, сам спектакль не подчиняется закону "порадовать публику". Создатели будто предлагают отвлечься от всех этих дежурных правил, по которым существует институция "актер — зритель", и просто насладиться происходящим, позволив искусству унести свои мысли прочь. "Снегурочка" (Независимый театральный проект, Санкт-Петербург) "Винзавод", пространство "Большое винохранилище" 15 и 16 марта Эту оперу Александра Маноцкова уже привозили на фестиваль в 2017 году. Тогда она была представлена в номинации "Эксперимент" и ее ставила Галина Пьянова в новосибирском театре "Старый дом". В этом году к современной партитуре обратилась режиссер Елена Павлова из Санкт-Петербурга.

В основе оперы — одноименная пьеса Островского. Важной составляющей в постановке является архаичный языческий обряд (как и в самой сказке; напомним, что смерть Снегурочки связана с приходом весны). Режиссер создает мир, где персонажи оперы практически забыли все человеческое, даже язык. Так интерпретация Павловой рефлексирует на музыку Маноцкова — ведь в партитуре нет привычных слушателям мелодий, гармоний, нот: герои играют на трещотках, дудочках и бытовых инструментах типа железных тазов. Poe.Tri (Театр. На вынос, Санкт-Петербург) Место проведения будет сообщено дополнительно 16, 17, 23, 24, 30 и 31 марта Poe.Tri, пожалуй, один из самых необычных проектов, представленных на фестивале в этом году. Это серия иммерсивных спектаклей-прогулок, где город играет одну из ключевых ролей. Здесь нет актеров, а есть поэт-гид, который проводит зрителей по самым значимым для него местам, делясь попутно своим творчеством.

Один из создателей театра Максим Карнаухов говорит вот что: "Читать стихи по порядку, страница за страницей в толстом сборнике почти невозможно. Слушать на поэтических вечерах — невыносимо". Потому что поэзия — это стихийный жанр, воспринимать его надо так же спонтанно. В пространстве живого города стихи будто оживают, дополняя реальность и сами превращаясь в героев наших будней. Мельников. Документальная опера (Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Москва) Центр дизайна Artplay 23 марта В основе спектакля — пьеса Наны Гринштейн по дневникам Константина Мельникова, которого многие знают как главного авангардиста советской архитектуры. Постановка разворачивается в трех плоскостях одного пространства: зрители располагаются на втором этаже, напротив них — вокальный ансамбль, который выполняет изначальную театральную функцию хора (совсем как в греческой трагедии), на третьей стороне стоит солистка, которая играет жену архитектора. Между тем на первом этаже находятся три актера разного возраста, все они играют Мельникова — каждый из них показывает героя в определенный период жизни. Повествование ведется не линейно, воспоминания из зрелости, юности и детства перемешаны.

Описание Сцена из спектакля "Мельников. Документальная опера" © Елена Сычева/Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

Музыка композитора Кирилла Широкова становится здесь одним из формообразующих факторов. Она "двигает" действие, в ней звучат первые пророчества, предвещающие финал, она показывает скрытые смыслы, а помогает ей в этом хор, который, как незримый глас фатума, комментирует события. "Дон Кихот" (Театр балета им. Л. Якобсона, Санкт-Петербург) Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 26 марта "Дон Кихот" постановщика Йохана Кобборга — классическая интерпретация балета Людвига Минкуса. История любви с настоящими испанскими страстями и рыцарями разыгрывается здесь в декорациях, которые напоминают гравюры из первого издания романа Мигеля Сервантеса. Более того, как рассказывают создатели, сохранить дух первоисточника помогли и настоящие испанские танцы, а также обращение к постановке Петипа.

Это один из спектаклей — участников программы "Золотая маска online" — 2019, а это значит, что лайв-трансляция будет доступна в интернете, а потом еще год будет храниться на электронных ресурсах в Сети. Там же можно посмотреть и постановку обоих эпизодов "Трех толстяков" Андрея Могучего в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова. "Гамлет" (Театр имени Ленсовета, Санкт-Петербург) Российский академический молодежный театр 3 и 4 апреля В основе спектакля режиссера Юрия Бутусова, казалось бы, всем хорошо известная трагедия Уильяма Шекспира. Но в постановке Гамлет не просто главный герой. Он в первую очередь становится символом, который не имеет ни возраста, ни пола, ни какой-либо привязки к эпохе. Поэтому все на сцене выглядит черно-белым, безликим (как декорации, так и костюмы актеров).

Для Бутусова Гамлет — хрупкая личность, одолеваемая страстями. Режиссер предлагает прожить эту историю — "вечного мстителя и вечной жертвы" — вместе, попробовав заглянуть в те отдаленные уголки сознания, где обитают самые темные человеческие страхи. RUN (Фестиваль "Форма", Москва) "Хлебозавод", Бойлерная 4–7 апреля Пластический спектакль хореографа Ренате Кээрд был представлен в рамках фестиваля "Форма" в Москве прошлым летом. В центре постановки — три длинноволосых артиста, которые под очень громкую электронную музыку, но без слов, достаточно эффектно (даже с каким-то вызовом) появляются на абсолютно пустой сцене.

Описание Сцена из спектакля RUN © Дарья Нестеровская/Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

Спектакль идет всего 20 минут, но за этот небольшой промежуток времени разворачивается целая эволюция, а вот чего — каждый ответит себе сам. Как рассказывает сама создательница постановки, у разных зрителей могут сложиться разные интерпретации: одни могут найти отсылки к болезненным социальным темам о нетерпимости, другие — вспомнят о собственных этапах взросления, ну а третьи могут углядеть эволюцию современного общества. "Римские каникулы" (Музыкальный театр, Новосибирск) Российский академический молодежный театр 9 апреля "Римские каникулы" — настоящий бродвейский мюзикл со всеми присущими ему чертами. В основе его история хоть и о мимолетной, но чистой и искренней любви, в которую волею случая "вляпываются" главные герои. Сохранить это чувство и наконец стать счастливыми они смогут, только если откажутся от лжи, ненависти и обмана.

Как отмечают критики, этот спектакль "одновременно красочный и строгий". В нем простые запоминающиеся мелодии, которые хочется напевать после просмотра, костюмы в нем яркие, но не пестрые. Помимо этого на сцене есть и видеопроекции, которые гармонично вписываются в постановку. "Я. Другой. Такой. Страны" (Драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярск) Театр им. А.С.Пушкина, Основная сцена 10 апреля Это не что иное, как драматический концерт в двух отделениях на тексты российского художника и поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова. Тут есть все — советская музыка, атмосфера Дворца культуры, где все в одном зале: и кино, и дискотека, и очередь за колбасой. А еще неповторимая ирония первоисточника и изящная претенциозность: например, Ленин на пуантах или одомашненный Сталин в кресле.