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Умер Марлен Хуциев

Мединский: фильмы Марлена Хуциева отражали настроения эпохи

Каждая из его картин сразу становилась классикой, сказал министр культуры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Творчество режиссера Марлена Хуциева отражало настроения соответствующих эпох и сразу становилось классикой кинематографа, написал на своей странице в Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский. Хуциев умер во вторник на 94-м году жизни.

"Ушел из жизни Марлен Хуциев. Каждый из его фильмов отражал настроения своей эпохи и сразу становился классикой, - отметил Мединский. - Светлая память великому режиссеру".

Марлен Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность"... В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" о Толстом и Чехове.

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Мединский, Владимир РостиславовичРоссияХуциев, Марлен МартыновичУмер Марлен Хуциев
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