Мединский: фильмы Марлена Хуциева отражали настроения эпохи

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Творчество режиссера Марлена Хуциева отражало настроения соответствующих эпох и сразу становилось классикой кинематографа, написал на своей странице в Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский. Хуциев умер во вторник на 94-м году жизни.

"Ушел из жизни Марлен Хуциев. Каждый из его фильмов отражал настроения своей эпохи и сразу становился классикой, - отметил Мединский. - Светлая память великому режиссеру".