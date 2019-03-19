Мединский: фильмы Марлена Хуциева отражали настроения эпохи

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Творчество режиссера Марлена Хуциева отражало настроения соответствующих эпох и сразу становилось классикой кинематографа, написал на своей странице в Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский. Хуциев умер во вторник на 94-м году жизни.
"Ушел из жизни Марлен Хуциев. Каждый из его фильмов отражал настроения своей эпохи и сразу становился классикой, - отметил Мединский. - Светлая память великому режиссеру".
Ушёл из жизни Марлен Хуциев. Каждый из его фильмов отражал настроения своей эпохи и сразу становился классикой. Светлая память великому режиссеру. pic.twitter.com/PZB3kByifw— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 19 марта 2019 г.
Марлен Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность"... В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" о Толстом и Чехове.