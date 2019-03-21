Кит Харингтон обращался к психотерапевту после воскрешения Джона Сноу в "Игре престолов"

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Актер Кит Харингтон вынужден был обратиться за помощью к психотерапевту, когда создатели сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) решили воскресить его персонажа, Джона Сноу, убитого по сценарию в финале пятого сезона. Об этом Харингтон сообщил в интервью журналу Variety .

Актер признался, что ему лично воскрешение его киногероя далось очень нелегко, так как он оказался в центре внимания. "Для меня самый мрачный период настал, когда все внимание в шоу было сосредоточено главным образом на Джоне, когда он умер и вернулся обратно, - рассказал Харингтон. - Мне на самом деле совсем не нравилось то, что акцент в сериале сместился на Джона".

Актер пояснил, что в то время он испытывал сильнейшую моральную нагрузку, так как популярность "Игры престолов" достигла нового пика и, соответственно, возросла возложенная на него ответственность. "Это был не лучший этап в моей жизни. По логике, я должен был бы ощущать себя счастливейшим человеком на свете, а на самом деле ощущал себя крайне уязвимым", - сказал актер.

"В то время я начал терапию, - продолжил он. - Я ни с кем не общался... Меня крайне беспокоило, смогу ли я вообще играть". По словам актера, позднее это чувство острой тревоги прошло само собой.