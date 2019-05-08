Где прошлое встречается с будущим. Что покажет Россия на Венецианской биеннале в этом году

Венецианская биеннале — один из самых масштабных смотров, в этом году в нем примут участие 79 художников со всего мира. Впервые он был проведен в 1895 году как Международная художественная выставка Венеции. Со временем, особенно со второй половины ХХ века, в программу форума стали включать и современное искусство. Так, в 1964 году приз достался американскому художнику Роберту Раушенбергу, после чего внимание на поп-арт обратил весь мир.
С 1978 года у биеннале начали появляться темы, которые задавали выставке общую направленность. Например, "Искусство и наука" (1986), "Плато человечества" (2001), "Мечты и конфликты" (2003), "Создавая миры" (2009).
Интересные времена и Biennale Donna
Тема 58-й Венецианской биеннале, которая пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года, — "Чтоб вы жили в интересные времена" (May You Live In Interesting Times). Куратор основного проекта 58-й Венецианской биеннале Ральф Ругофф рассказал, что так организаторы пытались подчеркнуть важность искусства в современном мире, его ключевую роль в формировании общественного мнения, понимания политической обстановки, осмысления эпохи. Некоторые арт-объекты посвящены в том числе, например, проблемам экологии.
Зарубежная пресса неоднократно обращала внимание на количество выдающихся художниц, принимающих участие в этом году. Выставке в этом году даже дали неофициальное изящное название — Biennale Donna. Девушки-кураторы и художницы работают над павильонами Великобритании, Франции, Австралии, Аргентины, Австрии и других стран.
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) в Венецию повезет картину "Происхождение любви" (1562) Якопо Тинторетто, которую никто не видел с XVII века, так как она считалась утерянной до 1990 года. Также будет представлена работа "Минерва отстраняет Марса от Мира и Изобилия". Они будут частью выставки "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто", поводом для создания которой стало 500-летие со дня рождения художника (1518–1594), широко и с размахом отпразднованное на родине творца — в Венеции. Экспозиция будет представлена в церкви Сан-Фантин, в нее войдут и работы современных художников Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла и IMediengruppe Bitnik. Директор музея и куратор проекта Марина Лошак назвала этот проект "мессой", проведя параллель с сакральным католическим действом.
Интересно, что это на самом деле будет не совсем выставкой. Например, театральный режиссер Дмитрий Крымов представит инсталляцию по "Тайной вечери" Тинторетто, которая будет устроена прямо у алтаря церкви. С помощью новых технологий действие картины перенесут в современное время. Автором музыки стал композитор Кузьма Бодров.
Эрмитаж в Венеции
Российский павильон будет оформлять не отдельный человек (как это было раньше), а команда музея "Эрмитаж" во главе с Михаилом Пиотровским. Комиссаром выставки остался искусствовед и академик Российской академии художеств Семен Михайловский. Помогать им в этом будут художники Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. Павильон, который пережил уже множество трансформаций (например, однажды он выглядел как настоящий железнодорожный вокзал), в этом году будет отчасти напоминать Эрмитаж: один из элементов оформления — это копии атлантов, которые украшают крыльцо перед входом в Новой Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
К работе также привлекли режиссера Александра Сокурова (который снял фильм "Русский ковчег" о русской культуре и в том числе об Эрмитаже). Комиссар выставки рассказал, что Сокуров выступит в необычном для себя амплуа организатора инсталляции. В ней будут задействованы скульптуры, картины, кино, которое будет транслироваться на три экрана.
Эта инсталляция была вдохновлена картиной "Блудный сын", однако кураторы предупреждают, что оригинального полотна на выставке, конечно, не представят. Будет работа по мотивам картины Рембрандта, которую на огромном холсте выполнили студенты Академии художеств.
На нижнем ярусе павильона расположится инсталляция "Фламандская школа" художника Александра Шишкина-Хокусая, который также занимается оформлением спектаклей: он принимал участие в постановках Юрия Бутусова, Андрея Могучего и Адольфа Шапиро. В центре проекта — деревянные фигурки, которые с помощью сложных механизмов буквально оживают на глазах посетителей, вступают с ними в контакт и двигаются. Так художник отразил внутреннюю жизнь Эрмитажа, которая похожа на отдельную вселенную.