Где прошлое встречается с будущим. Что покажет Россия на Венецианской биеннале в этом году

Венецианская биеннале — один из самых масштабных смотров, в этом году в нем примут участие 79 художников со всего мира. Впервые он был проведен в 1895 году как Международная художественная выставка Венеции. Со временем, особенно со второй половины ХХ века, в программу форума стали включать и современное искусство. Так, в 1964 году приз достался американскому художнику Роберту Раушенбергу, после чего внимание на поп-арт обратил весь мир.

С 1978 года у биеннале начали появляться темы, которые задавали выставке общую направленность. Например, "Искусство и наука" (1986), "Плато человечества" (2001), "Мечты и конфликты" (2003), "Создавая миры" (2009).

Интересные времена и Biennale Donna

Тема 58-й Венецианской биеннале, которая пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года, — "Чтоб вы жили в интересные времена" (May You Live In Interesting Times). Куратор основного проекта 58-й Венецианской биеннале Ральф Ругофф рассказал, что так организаторы пытались подчеркнуть важность искусства в современном мире, его ключевую роль в формировании общественного мнения, понимания политической обстановки, осмысления эпохи. Некоторые арт-объекты посвящены в том числе, например, проблемам экологии.