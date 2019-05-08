Где прошлое встречается с будущим. Что покажет Россия на Венецианской биеннале в этом году

Венецианская биеннале — один из самых масштабных смотров, в этом году в нем примут участие 79 художников со всего мира. Впервые он был проведен в 1895 году как Международная художественная выставка Венеции. Со временем, особенно со второй половины ХХ века, в программу форума стали включать и современное искусство. Так, в 1964 году приз достался американскому художнику Роберту Раушенбергу, после чего внимание на поп-арт обратил весь мир. С 1978 года у биеннале начали появляться темы, которые задавали выставке общую направленность. Например, "Искусство и наука" (1986), "Плато человечества" (2001), "Мечты и конфликты" (2003), "Создавая миры" (2009). Интересные времена и Biennale Donna Тема 58-й Венецианской биеннале, которая пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года, — "Чтоб вы жили в интересные времена" (May You Live In Interesting Times). Куратор основного проекта 58-й Венецианской биеннале Ральф Ругофф рассказал, что так организаторы пытались подчеркнуть важность искусства в современном мире, его ключевую роль в формировании общественного мнения, понимания политической обстановки, осмысления эпохи. Некоторые арт-объекты посвящены в том числе, например, проблемам экологии.

Описание "Пространство и опыт. Архитектура для лучшей жизни" © Stijn Bollaert

Зарубежная пресса неоднократно обращала внимание на количество выдающихся художниц, принимающих участие в этом году. Выставке в этом году даже дали неофициальное изящное название — Biennale Donna. Девушки-кураторы и художницы работают над павильонами Великобритании, Франции, Австралии, Аргентины, Австрии и других стран.

На эту тему ГМИИ покажет в Венеции ранее утраченную работу Тинторетто "Происхождение любви"

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) в Венецию повезет картину "Происхождение любви" (1562) Якопо Тинторетто, которую никто не видел с XVII века, так как она считалась утерянной до 1990 года. Также будет представлена работа "Минерва отстраняет Марса от Мира и Изобилия". Они будут частью выставки "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто", поводом для создания которой стало 500-летие со дня рождения художника (1518–1594), широко и с размахом отпразднованное на родине творца — в Венеции. Экспозиция будет представлена в церкви Сан-Фантин, в нее войдут и работы современных художников Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла и IMediengruppe Bitnik. Директор музея и куратор проекта Марина Лошак назвала этот проект "мессой", проведя параллель с сакральным католическим действом. Интересно, что это на самом деле будет не совсем выставкой. Например, театральный режиссер Дмитрий Крымов представит инсталляцию по "Тайной вечери" Тинторетто, которая будет устроена прямо у алтаря церкви. С помощью новых технологий действие картины перенесут в современное время. Автором музыки стал композитор Кузьма Бодров. Эрмитаж в Венеции Российский павильон будет оформлять не отдельный человек (как это было раньше), а команда музея "Эрмитаж" во главе с Михаилом Пиотровским. Комиссаром выставки остался искусствовед и академик Российской академии художеств Семен Михайловский. Помогать им в этом будут художники Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. Павильон, который пережил уже множество трансформаций (например, однажды он выглядел как настоящий железнодорожный вокзал), в этом году будет отчасти напоминать Эрмитаж: один из элементов оформления — это копии атлантов, которые украшают крыльцо перед входом в Новой Эрмитаж в Санкт-Петербурге. К работе также привлекли режиссера Александра Сокурова (который снял фильм "Русский ковчег" о русской культуре и в том числе об Эрмитаже). Комиссар выставки рассказал, что Сокуров выступит в необычном для себя амплуа организатора инсталляции. В ней будут задействованы скульптуры, картины, кино, которое будет транслироваться на три экрана.