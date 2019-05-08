Пушкинский музей открыл в Венеции выставку к 500-летию со дня рождения Тинторетто

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Торжественное открытие проекта "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто" Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) и Stella Art Foundation состоялось в среду в Венеции во время 58-й Венецианской биеннале современного искусства. Для гостей приготовили перформанс и экскурсии, рассказала ТАСС куратор проекта Ольга Шишко.

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Выставка будет работать для публики с 11 мая по 11 сентября 2019 года в церкви Сан-Фантин. В нее вошли работы Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла, !Mediengruppe Bitnik, а также произведения Тинторетто и его последователя Эмилио Ведовы. После биеннале медиаработы современных художников пополнят коллекцию Пушкинского музея.

"Проект состоит из четырех частей, где каждый акт заполняет все пространство церкви. У каждого художника будут свои 15-20 минут, когда пространство церкви полностью преобразится от его работы", - сказала Шишко. Произведения будут показываться одно за другим, длительность полного сеанса составит 60 минут.

По словам собеседницы агентства, каждый художник поработал с одной из тем Тинторетто. "Театральный режиссер Дмитрий Крымов специально для выставки создал перформативную инсталляцию по мотивам "Тайной вечери" из церкви Сан-Тровазо", - отметила куратор.

Ирина Нахова в своей работе переосмысливает библейские сюжеты с позиции переживания современной истории. "Эта динамика человеческой массы, катаклизмы сегодняшнего дня, как и в композициях Тинторетто, люди представляют собой массу, которая обладает критическим эмоциональным накалом. Его работы передают динамику материи, воплощаемую то в виде вихря, то низвергающегося потока, то ослепительного сияния. Она берет "Сотворение животных" из Галереи Академии и "Рай" из Дворца дожей - наверное, самую спорную работу Тинторетто, и как будто дает новую жизнь этой райской теме", - пояснила Шишко.

Классик американского медиаискусства Гари Хилл в своей инсталляции наполнит пространство церкви трехмерными образами, которые временами будут напоминать сцены или детали картин Тинторетто. "Гари Хилла, например, совершенно не волнует кинематографичность Тинторетто, его притягивает эта мерцающая сущность универса, который создает Тинторетто, и это переживание, которое он создает в своей живописи. Сильнейшее электронное звучание, которое будет сопровождать его визуальные образы, не нарративные, это такие всплески света. Очень интересный эстетический опыт", - добавила Шишко.

Тайное братство

Еще одна важная тема, которую затрагивает проект, - тема венецианских братств. "Венецианские скуолы (братства или сообщества, объединяемые корпоративными, религиозными и благотворительными интересами) - важная страница в истории венецианской республики. Объединение происходило по принципу принадлежности к профессии, к району проживания, к социальному статусу, но решающим все же было некое сродство душ. Венецианская скуола есть нечто среднее между средневековым цехом, английским закрытым клубом и современным негосударственным союзом - то есть нечто очень оригинальное, специфически венецианское и в истории Венеции многое определяющее", - рассказала Шишко.

Сам Тинторетто более 20 лет сотрудничал с Братством святого Роха, занимавшимся помощью простым людям, особенно в тяжелый для Венеции период - во время эпидемии чумы. Работа коллектива !Mediengruppe Bitnik позволит зрителям ощутить причастность к "тайному братству Тинторетто". Атмосфера секретности, сопричастности и совместного творчества объединит их проект с темой венецианских братств", - отметила куратор.

Единственная работа Тинторетто

Также в Венеции Пушкинский музей представит ранее утраченную картину Тинторетто "Происхождение любви" (1562). "Так как почти весь Тинторетто уехал на выставку в Вашингтон, нам был очень непросто достать оригинального Тинторетто. Спасибо нашим консультантам, без них у нас бы ничего не получилось. Но нет худа без добра, потому что мы открыли работу, которую никто никогда не видел, - "Происхождение любви" из собрания венецианского антиквара Пьетро Скарпа", - сказала Шишко.

С Тинторетто и работами современных художников будут перекликаться произведения итальянского абстракциониста Эмилио Ведовы. "Он главный последователь Тинторетто в ХХ веке, - отметила куратор. - Хотя опять-таки мы не увидим никакого нарратива, но пространство, форма круга, рождающая эту стихию, опять же напоминает нам о вихре энергии в "Чуде святого Марка" - работы, с которой началось возвышение Тинторетто, когда он уничтожил все каноны".

О биеннале

58-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Ее тема звучит как "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен". Национальный проект в павильоне России, комиссаром которого остается ректор Санкт-Петербургского института им. Репина Семен Михайловский, подготовлен в партнерстве с Государственным Эрмитажем.