Фильм "Братство" Павла Лунгина выходит в российский прокат

"Это честное мужское кино - там нет женщин, нет какой-то санитарки или радистки, которая роняет слезы, перевязывая раненого. Это мужская работа. Люди живут, как могут, они выживают, помогают друг другу, шутят, там довольно много юмора <...> Это фильм, который говорит, что ничего хорошего в войне вы не найдете, не ищите там ни радости, ничего", - сказал Лунгин на премьере фильма журналистам.

Ранее режиссер отметил, что фильм создавался с большой любовью, сочувствием и теплотой к тем, кому довелось стать участниками Афганской войны, пройти тяжелейшие испытания и выстоять в них. "Я с огромным уважением отношусь к этим мужественным людям и убежден, что все мы в каком-то смысле виноваты перед ними. И мы не можем не скорбеть о погибших и покалеченных на Афганской войне. Мы должны быть честными в разговоре о тех событиях и беречь память о том, что произошло", - подчеркнул он.

По словам Лунгина, своей работой он хотел напомнить о нелегких судьбах воинов-афганцев, рассказать о них молодым зрителям, чтобы знали и помнили, ценили их выдержку и героизм.