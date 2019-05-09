Фильм "Братство" Павла Лунгина выходит в российский прокат

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Военный триллер Павла Лунгина "Братство", рассказывающий о событиях Афганской войны, выходит в российский прокат в пятницу. В основе фильма лежат подлинные воспоминания генерала армии Николая Ковалева, эпизоды его личной военной биографии.
"Это честное мужское кино - там нет женщин, нет какой-то санитарки или радистки, которая роняет слезы, перевязывая раненого. Это мужская работа. Люди живут, как могут, они выживают, помогают друг другу, шутят, там довольно много юмора <...> Это фильм, который говорит, что ничего хорошего в войне вы не найдете, не ищите там ни радости, ничего", - сказал Лунгин на премьере фильма журналистам.
Ранее режиссер отметил, что фильм создавался с большой любовью, сочувствием и теплотой к тем, кому довелось стать участниками Афганской войны, пройти тяжелейшие испытания и выстоять в них. "Я с огромным уважением отношусь к этим мужественным людям и убежден, что все мы в каком-то смысле виноваты перед ними. И мы не можем не скорбеть о погибших и покалеченных на Афганской войне. Мы должны быть честными в разговоре о тех событиях и беречь память о том, что произошло", - подчеркнул он.
По словам Лунгина, своей работой он хотел напомнить о нелегких судьбах воинов-афганцев, рассказать о них молодым зрителям, чтобы знали и помнили, ценили их выдержку и героизм.
Лента рассказывает о событиях, произошедших в конце афганской военной кампании. В основу картины положена реальная история - операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины (советские военнослужащие в Афганистане называли ее "Чарикарской зеленкой") к перевалу Саланг. Главные роли исполняют Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров и другие. Прокатом фильма занимается компания Disney и Sony Pictures (WDSSPR).
Павел Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года - художественный руководитель и продюсер собственной студии, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год).
Война в Афганистане с участием советских войск длилась 10 лет - с 1979-го по 1989 год. В ходе боевых действий в Афганистане погибло около 15 тыс. советских военнослужащих. 15 февраля 1989 года Советский Союз завершил вывод военного контингента из Афганистана, что ознаменовало конец войны.