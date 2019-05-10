В Тбилиси отметили юбилей Булата Окуджавы

ТБИЛИСИ, 10 мая. /Корр. ТАСС Артем Авакимов/. Песни Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон", "Вот я убитый падаю у бережка", "Песенка о Леньке Королеве" исполнили в Тбилиси музыканты из 12 стран мира. Концерт в честь 95-летия со для рождения поэта, а также 74-й годовщины Победы над фашизмом состоялся в Тбилисском государственном русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова.
"Сегодня могло бы исполниться 95 лет нашему славному соотечественнику Булату Окуджаве, и тема песен была посвящена именно ему, поскольку Булат Окуджава - один из самых выдающихся певцов нашей общей победы", - сказал корреспонденту ТАСС гендиректор театра Грибоедова Николай Свентицкий.
Праздничный концерт начался со стихотворения "Реквием" Роберта Рождественского, которое зачитал грузинский актер Михаил Гавашели. После "Реквиема" уже стали звучать песни в исполнении бардов Владимира Васильева, Карена Мамиконяна, Вахтанга Арошидзе, Владимира Каденко, Чингиза Бахадова, Ольги Залесской, Яцека Бесчиньски, Гоги Чкония, Елены Гурфинкель, Джавида Имамвердиева и других.
Из репертуара Окуджавы на вечере всего было исполнено семь песен. "Булат Окуджава как некий пример недосягаемого сочетания высочайшей поэзии и, вроде бы, простой музыки, однако сочетание того и другого делает совершенно невероятные вещи. Его песни проникают в сердце и оттуда больше никогда не выходят. Я люблю Окуджаву и пою его песни", - сказал корреспонденту ТАСС бард Чингиз Бахадов, который сыграл песню Окуджавы "Джазисты уходили в ополчение".
Вечер памяти барда, а также в честь 74-й годовщины победы над фашизмом завершился песней, ставшей гимном праздника 9 мая, "День победы", которую исполнили грузинский певец Давид Гвелесиани с друзьями. Следует отметить, что в этом году юбилей Окуджавы совпал с проведением в Тбилиси фестиваля авторской музыки, который стартовал в театре Грибоедова 6 мая и продлился четыре дня.
Автор около 200 песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве. В юном возрасте он переехал к родственникам в Тбилиси, где учился и работал, а затем вновь отправился в Москву. Для текстов своих песен Окуджава выбирал не только собственные стихи, но и сказания из кавказского народного эпоса. Славу Окуджаве принесли такие песни, как "Ваше благородие, госпожа Удача", "Виноградная косточка", "Нам нужна одна победа", "О Володе Высоцком" и прочее. Окуджава скончался в июне 1997 года во французском Кламаре.