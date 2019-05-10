В Тбилиси отметили юбилей Булата Окуджавы

ТБИЛИСИ, 10 мая. /Корр. ТАСС Артем Авакимов/. Песни Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон", "Вот я убитый падаю у бережка", "Песенка о Леньке Королеве" исполнили в Тбилиси музыканты из 12 стран мира. Концерт в честь 95-летия со для рождения поэта, а также 74-й годовщины Победы над фашизмом состоялся в Тбилисском государственном русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова.

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"Сегодня могло бы исполниться 95 лет нашему славному соотечественнику Булату Окуджаве, и тема песен была посвящена именно ему, поскольку Булат Окуджава - один из самых выдающихся певцов нашей общей победы", - сказал корреспонденту ТАСС гендиректор театра Грибоедова Николай Свентицкий.

Праздничный концерт начался со стихотворения "Реквием" Роберта Рождественского, которое зачитал грузинский актер Михаил Гавашели. После "Реквиема" уже стали звучать песни в исполнении бардов Владимира Васильева, Карена Мамиконяна, Вахтанга Арошидзе, Владимира Каденко, Чингиза Бахадова, Ольги Залесской, Яцека Бесчиньски, Гоги Чкония, Елены Гурфинкель, Джавида Имамвердиева и других.

Из репертуара Окуджавы на вечере всего было исполнено семь песен. "Булат Окуджава как некий пример недосягаемого сочетания высочайшей поэзии и, вроде бы, простой музыки, однако сочетание того и другого делает совершенно невероятные вещи. Его песни проникают в сердце и оттуда больше никогда не выходят. Я люблю Окуджаву и пою его песни", - сказал корреспонденту ТАСС бард Чингиз Бахадов, который сыграл песню Окуджавы "Джазисты уходили в ополчение".