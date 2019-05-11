Башкирия приняла эстафету Всероссийского театрального марафона от Пермского края

"Символ Всероссийского театрального марафона - зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра с гербами всех 85 субъектов России - привезли из Перми в Уфу. На сцене Уфимского государственного театра "Нур" состоялась торжественная церемония передачи символа Театрального марафона", - сообщили в ведомстве.

В столицу Башкирии со спектаклями приехал пермский театр "У моста", в репертуаре которого постановки по пьесам ирландского драматурга Мартина Макдонаха "Безрукий из Спокэна" и "Сиротливый Запад". "Я очень рад, что в Уфу для передачи Театрального марафона мы привезли именно Макдонаха. Он гениальный драматург, и спектакли, которые увидят уфимцы, - событийные. Каждая его пьеса - детектив", - рассказал художественный руководитель театра "У моста" Сергей Федотов, которого цитирует пресс-служба Минкульта региона.

Из Уфы театральный марафон 13 мая переедет в Ульяновск, где с гастролями выступит Русский драматический театр Башкирии. На сцене Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова представят мюзикл "Голубая камея" Кима Брейтбурга, лирическую драму "Луна и листопад" Мустая Карима народного поэта и спектакль "Анна Франк" Аси Волошиной.

О марафоне

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Кроме спектаклей, в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи. Также в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России. Финальный форум пройдет в Москве.