Ален Делон получит "Золотую пальмовую ветвь", несмотря на призывы не давать актеру награду

В свои 83 года Ален Делон пользуется заслуженной репутацией легенды французского и мирового кинематографа.
Десятки сыгранных ролей, почетные звания и награды, среди которых не хватало, пожалуй, лишь награды Каннского международного кинофестиваля.
Однако в апреле генеральный директор фестиваля Тьери Фремо объявил о решении организаторов вручить Делону почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в киноискусство, назвав при этом актера "живой легендой и планетарной иконой" кинематографа.
Но не все согласились с таким решеним. Все из-за привычки Делона открыто высказывать свою точку зрения: в интернете появилась петиция с требованием отменить награждение актера из-за его "гомофобских и расистских" высказываний.
Обвинения в расизме и гомофобии
По мнению авторов петиции, адресованной оргкомитету Каннского фестиваля и набравшей более 22 тыс. подписей, на столь масштабных международных мероприятиях "не должно быть места расистам, сексистам и гомофобам", поэтому награждение Делона следует отменить.
Петиция ставит в вину актеру публично сделанное им несколько лет назад высказывание о том, что однополым семейным парам не следует давать право на усыновление ребенка. Свое мнение Делон высказал в ту пору, когда во Франции шли жаркие дебаты вокруг законопроекта об однополом усыновлении, причем противников такой меры было едва ли не больше, чем сторонников. В итоге законопроект, несмотря на возражения, все-таки был принят благодаря поддержке со стороны социалистов и их партнеров по правящей коалиции в парламенте.
Поддержавшая петицию некая Мелисса Силверстайн, которая является основательницей феминистской организации "Женщины Голливуда", заявила, что "крайне разочарована" решением Каннского оргкомитета "наградить того, кто признавал, что шлепал женщин, и называл гомосексуализм противоречащим природе".
Что касается упомянутого в петиции расизма, то он, по мнению авторов, заключается в том, что Делон, опять же публично, призывал покончить с бесконтрольным приездом мигрантов во Франции и симпатизировал крайне правым. Актер, который до начала работы в кинематографе проходил военную службу в Индокитае, на самом деле был большим поклонником генерала Шарля де Голля и твердой государственной линии, на почве чего даже сблизился в конце 1990-х годов с российским генералом Александром Лебедем, в ту пору губернатором Красноярского края. А в середине 2010-х Делон в одном из выступлений по телевидению действительно заявил, что "Франции следовало бы покончить с приемом мигрантов".
На прозвучавшие в его адрес обвинения сам Делон отреагировал спокойно. "Я не очень понимаю, что это вообще за штука такая", - ответил он французским журналистам, которые попросили его прокомментировать появившуюся в интернете петицию. По его мнению, безвестный автор петиции "лишь старается набить себе цену".
"Что вы хотите, чтобы я сказал? Меня любят или не любят. Но мою карьеру невозможно оспаривать", - заявил Делон.
Он также пояснил свои предыдущие высказывания по поводу однополых браков и усыновления: "Я всегда говорил: мне наплевать на то, что геи вступают в брак. Но я не хотел бы, чтобы у них было право усыновления, потому что у ребенка, по моему убеждению, должны быть мама и папа".
Казалось бы, сложно углядеть в этом высказывании гомофобию, однако оно лишь подлило масла в огонь и добавило петиции еще некоторое количество подписантов. Кое-кто из них в комментариях заодно решил поставить в вину Делону его заносчивость и высокомерие, а также получение швейцарского гражданства и попытки утаить доходы от налогообложения во Франции.
Голос разума
За последнее время обвинения в гомофобии, сексизме и неподобающем поведении разрушили карьеру не одного видного деятеля политики и культуры. Притом далеко не всегда эти обвинения находили впоследствии фактическое подтверждение. Эта тенденция началась в США, а позже перекинулась в Европу. Но в случае с Делоном проверенная схема, похоже, дала сбой.
Генеральный директор Каннского фестиваля четко и недвусмысленно дал понять, что ни о какой отмене церемонии вручения актеру "Золотой пальмовой ветви" не может быть и речи.
"Делону вручают не Нобелевскую премию, а почетную "Пальмовую ветвь" в ознаменование его кинематографических заслуг. Фестиваль осуждает некоторые высказывания, но не против свободы выражения мнений", - заявил Фремо в ответ на требования отменить вручение награды Делону.
"Делон вправе иметь свои собственные взгляды, даже если я их и не разделяю", - подчеркнул гендиректор фестиваля. По его мнению, "сложно разглядывать под лупой то, что произошло или было сказано несколько лет тому назад".
В воскресенье на сцене Дворца фестивалей в Канне актер получит награду, после чего зрители смогут увидеть восстановленную копию киноленты 1976 года "Месье Кляйн", в которой Делон, по мнению критики, исполнил одну из лучших своих ролей.
Андрей Низамутдинов