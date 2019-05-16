Ален Делон получит "Золотую пальмовую ветвь", несмотря на призывы не давать актеру награду

Десятки сыгранных ролей, почетные звания и награды, среди которых не хватало, пожалуй, лишь награды Каннского международного кинофестиваля.

Однако в апреле генеральный директор фестиваля Тьери Фремо объявил о решении организаторов вручить Делону почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в киноискусство, назвав при этом актера "живой легендой и планетарной иконой" кинематографа.

Но не все согласились с таким решеним. Все из-за привычки Делона открыто высказывать свою точку зрения: в интернете появилась петиция с требованием отменить награждение актера из-за его "гомофобских и расистских" высказываний.

Обвинения в расизме и гомофобии

По мнению авторов петиции, адресованной оргкомитету Каннского фестиваля и набравшей более 22 тыс. подписей, на столь масштабных международных мероприятиях "не должно быть места расистам, сексистам и гомофобам", поэтому награждение Делона следует отменить.

Петиция ставит в вину актеру публично сделанное им несколько лет назад высказывание о том, что однополым семейным парам не следует давать право на усыновление ребенка. Свое мнение Делон высказал в ту пору, когда во Франции шли жаркие дебаты вокруг законопроекта об однополом усыновлении, причем противников такой меры было едва ли не больше, чем сторонников. В итоге законопроект, несмотря на возражения, все-таки был принят благодаря поддержке со стороны социалистов и их партнеров по правящей коалиции в парламенте.

Поддержавшая петицию некая Мелисса Силверстайн, которая является основательницей феминистской организации "Женщины Голливуда", заявила, что "крайне разочарована" решением Каннского оргкомитета "наградить того, кто признавал, что шлепал женщин, и называл гомосексуализм противоречащим природе".

Что касается упомянутого в петиции расизма, то он, по мнению авторов, заключается в том, что Делон, опять же публично, призывал покончить с бесконтрольным приездом мигрантов во Франции и симпатизировал крайне правым. Актер, который до начала работы в кинематографе проходил военную службу в Индокитае, на самом деле был большим поклонником генерала Шарля де Голля и твердой государственной линии, на почве чего даже сблизился в конце 1990-х годов с российским генералом Александром Лебедем, в ту пору губернатором Красноярского края. А в середине 2010-х Делон в одном из выступлений по телевидению действительно заявил, что "Франции следовало бы покончить с приемом мигрантов".