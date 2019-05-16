Путин: надо провести ревизию правил использования объектов культурного наследия

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Необходимо провести ревизию правил использования объектов культурного наследия, сделав их проще и эффективнее, но без вреда для памятников. Об этом заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин.

"Нужно провести ревизию того, что происходит реально в этой сфере и принять более сбалансированные решения, которые позволяли бы и делали более эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование, не нарушая, конечно, того, что привело бы в ходе эксплуатации к их практической ликвидации",- сказал Путин.

Он отметил, что ранее с подачи различных общественных организаций были сформулированы жесткие правила использования памятников культурного наследия, которые препятствуют их восстановлению и сохранению.

"Здесь нужно провести дополнительную ревизию и конечно ситуацию надо менять. Жизнь показывает, что все, что сформулировано до сих пор, не работает. Можно создать и дополнительные контрольные и надзорные органы в этой сфере (в регионах - прим. ТАСС), приподняв уровень этих контрольных органов до уровня федерации. То есть оставить их в собственности регионов, но контроль перенести на федеральный уровень",- сказал президент.

По его словам, несколько лет назад по инициативе властей субъектов федерации было принято решение о передаче многих памятников культуры на региональный уровень. "Мы так и сделали. Нужно вернуться к вопросу о правилах использования. Очень ужесточены правила использования таких объектов. Очень жесткие правила по порядку их восстановления", - добавил Путин.