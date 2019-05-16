Передача в собственность региона позволит восстановить студию кинохроники во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. /ТАСС/. Передача Северо-Кавказской студии кинохроники во Владикавказе из федеральной собственности в региональную поможет возобновить ее работу. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель гендиректора студии Александр Зембатов.

В четверг на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президент России Владимир Путин в ответ на просьбу журналиста пообещал разобраться с возможностью восстановления Северо-Кавказской студии кинохроники. На форуме главе государства рассказали, что студия находится в плачевном состоянии, хотя в регионе много молодежи, которая хотела бы заниматься документальным кино.

"Мы бьемся за то, чтобы студию кинохроники передали с федерального уровня в республиканский, в собственность региона. Сейчас этот вопрос решается на уровне главы республики. 100% наших акций находится в собственности РФ, мы принадлежим Росимуществу", - сказал Зембатов.

По его словам, "формально студия работает, но кинопроизводства нет". "Производственный процесс остановлен, последний фильм был снят в 2012-2013 годах. Отопления нет, воды нет, на студии осталось четыре человека, ходим по судам, последний раз заработную плату мы получили в мае 2011 года. Из-за долгов в тендерах Минкультуры РФ мы участвовать не можем", - отметил собеседник агентства.

Зембатов добавил, что вопрос о ситуации со студией кинохроники поднимался на федеральном уровне неоднократно. "В 2014 президент подписал поручение, адресованное правительству РФ, чтобы был рассмотрен вопрос об оказании помощи в возрождении студии, было поручение 2016 года не допускать банкротства. Это единственная государственная киностудия на Северном Кавказе", - пояснил он.

Северо-Кавказская студия кинохроники была создана в 1946 году и за время своей работы выпустила свыше 500 документальных, учебных и научно-популярных фильмов. На ее базе регулярно выходил киножурнал "Северный Кавказ", который показывали во многих кинотеатрах страны перед трансляцией основной ленты.

Спасение кинотеатра "Комсомолец"

На встрече с президентом России журналист также поднял вопрос о восстановлении кинотеатра "Комсомолец". Как рассказала ТАСС режиссер, руководитель проекта "Потерянная Осетия" Алина Акоефф, это старейший кинотеатр России, он был построен в 1877 году и являлся одной из южных баз для операторов фирмы "Братья Пате". В 1911 году здание кинотеатра было достроено.

"Здание в ужасном состоянии, оно аварийное, сейчас там нет отопления, проветривания, практически обрушена крыша. Кроме того, мы, скорее всего, утратили часть внутренних интерьеров", - уточнила Акоефф.

По ее словам, общественники неоднократно предпринимали попытки восстановить объект, но ни одна из них не удалась. Оборудование для кинотеатра привозил историк кино Наум Клейман, была идея создать там синематику Северного Кавказа.

"Сейчас это объект культурного наследия федерального значения с неизменным назначением, то есть ничего, кроме кинотеатра, там сделать невозможно. Несколько лет назад речь шла о 50 млн рублей, необходимых для восстановления, вероятно, сейчас эта сумма значительно выросла, потому что время упущено", - сказала она.