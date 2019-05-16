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Северный Кавказ

Путин пообещал разобраться с восстановлением студии кинохроники во Владикавказе

Президент отметил, что есть много вопросов, связанных с развитием и поддержкой документального кино

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с возможностью восстановления Северо-Кавказской студии кинохроники, которая находится во Владикавказе. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта, отвечая на просьбу помочь в возрождении студии.

"Хорошо, я посмотрю [как разрешить ситуацию], - пообещал он. - Вообще много вопросов, связанных с развитием и поддержкой документального кино. Это отдельная тема".

На форуме главе государства рассказали, что студия находится в плачевном состоянии, хотя в регионе много молодежи, которая хотела бы заниматься документальным кино.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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