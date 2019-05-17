Военный музей в Самаре впервые присоединится к акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Акция "Ночь музеев" впервые пройдет в Военно-историческом музее Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре 18 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ЦВО.

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"В Самаре впервые пройдет ночь в Военно-историческом музее Центрального военного округа, где хранятся уникальные часы, которые Гитлер заказал, чтобы вручить своим офицерам после победы, а также коллекция стрелкового оружия, лично подаренная легендарным конструктором Михаилом Калашниковым", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, посетители музея смогут увидеть копии личных дел Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, уникальные медали и ордена разных войн и военных конфликтов, письма с фронта, знамена и флаги, раритетное вооружение и стрелковое оружие разных лет.

В рамках акции перед музеем состоится театрализованное представление с участием военного оркестра. На крыльце школьники будут читать произведения русских классиков, ансамбль второй гвардейской армии "Волжские казаки" исполнит песни военных лет, отмечается в сообщении.