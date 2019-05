Видео Лазарева попало в пятерку самых просматриваемых на канале "Евровидения"

Ролик, снятый для Лазарева Константином Черепковым, посмотрели более 3,314 млн раз.

Самым популярным среди фанатов конкурса стало видео на песню Chameleon Микелы Паче из Мальты, его посмотрели более 9,372 млн раз. Ее догоняет по просмотрам Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade (9,295 млн). На третьем месте - Mahmood, представляющий Италию, и его песня Soldi (4,269 млн). Поклонники конкурса также часто просматривали видео She Got Me швейцарца Луки Ханни (4,105 млн).

Ролик выступления Лазарева в полуфинале "Евровидения" 16 мая менее чем за сутки посмотрели почти 1,587 млн раз, он возглавляет на данный момент российский список трендов видеохостинга.

Россиянин выступит в финале "Евровидения" 18 мая. Певец выйдет на сцену Выставочного центра Тель-Авива под номером пять.