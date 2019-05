Песня Лазарева "Scream" вошла в чарты европейских стран

По его данным, песня Лазарева оказалась среди самых прослушиваемых у жителей Швеции, Норвегии, Нидерландов, Греции, Литвы, Швейцарии, Австрии, Польши, Дании, Бельгии и России.

В чарты iTunes попали композиции и других участников "Евровидения-2019", в частности, песня "She Got Me" Луки Хэнни из Швейцарии, композиция "Arcade" Дункана Лоуренса из Нидерландов, песня "Spirit in the Sky" группы KEiiNO из Норвегии.

Ранее сообщалось, что видеоклип российского исполнителя на песню "Scream" вошел в пятерку самых просматриваемых среди клипов всех участников "Евровидения" на официальном YouTube-канале конкурса. Ролик, снятый для Лазарева Константином Черепковым, уже посмотрели более 3,4 млн раз.

Самым популярным среди фанатов конкурса стало видео на песню "Chameleon" Микелы Паче с Мальты, его посмотрели более 10 млн раз. Ее догоняет по просмотрам Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade (9,7 млн). На третьем месте - Srbuk, представляющая Армению, и ее песня Walking out (5,45 млн просмотров).

Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения" 18 мая. Певец выйдет на сцену Выставочного центра Тель-Авива под номером пять.