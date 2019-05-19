СМИ: на "Евровидении" в Израиле Мадонна показала флаг Палестины

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Во время трансляции финала "Евровидения-2019" в Тель-Авиве в субботу на экраны дважды попал палестинский флаг. В частности, американская певица Мадонна включила призыв к миру между израильтянами и палестинцами в свое выступление в качестве приглашенной звезды на конкурсе, облачив двух своих танцоров во флаги Палестины и Израиля. Это отмечает в воскресенье газета The Times of Israel .

"Выступая на "Евровидении" в Тель-Авиве в субботу вечером, Мадонна включила определенный политический контекст в свое выступление, призыв к миру: в ходе исполнения ее новой песни "Будущее" двое из ее танцоров несли на плечах израильский и палестинский флаги. Эта пара последней из выступавших покинула сцену в конце песни, в тот момент, когда исполнители Мадонна и рэпер Quavo буквально исчезли с подиума под призыв Wake Up ("Проснитесь"), вспыхнувший на экранах у них за спиной", - пишет газета, отмечая, что "критики Израиля во всем мире изначально возражали против проведения песенного конкурса в Тель-Авиве" как раз из-за длящегося десятилетиями палестино-израильского противостояния. "Мадонна же, напротив, ясно дала понять, что ей очень приятно выступать в Израиле, а потому политический аспект в ее выступлении, был, скорее, призывом к гармонии, чем протестом", - поясняет издание.

Палестинский флаг также пронесли с собой и продемонстрировали во время объявления окончательных результатов подсчета голосов исполнители из Исландии. Кроме этих двух случаев "весь конкурс прошел практически без каких-либо пропалестинских протестов и выступлений", отмечает The Times of Israel. Организаторы конкурса - Европейский вещательный союз (ЕВС) и израильская корпорация общественного вещания Kan - в совместном коммюнике сообщили, что использование Мадонной флага Палестины не было согласовано с ними, и что он не демонстрировался на сцене во время обязательных предварительных репетиций.

Выступление певицы на конкурсе оплачивал израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это стоило ему в $1,3 млн.

Выиграл "Евровидение-2019" представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, получив в субботу в финале конкурса 492 балла. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри. Он набрал 369 баллов.