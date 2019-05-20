Эдди Марсан надеется вновь сыграть инспектора Лестрейда в фильме про Шерлока Холмса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Британский актер Эдди Марсан, известный по роли инспектора Лестрейда в фильмах Гая Ричи про Шерлока Холмса, где он снимался вместе с Робертом Дауни - младшим и Джудом Лоу, рассчитывает сыграть этого же персонажа в следующей картине режиссера. Об этом артист сказал в понедельник в интервью ТАСС.

Гай Ричи снял два фильма - "Шерлок Холмс" и "Шерлок Холмс: Игра теней", с 2011 года ведутся разговоры о съемках картины "Шерлок Холмс - 3". В марте 2019 года дата релиза была отодвинута на 22 декабря 2021 года.

"Сейчас, насколько я знаю, пишут сценарий, который еще надо утвердить, - пояснил Марсан. - Работа над следующим фильмом идет уже несколько лет. Возможно, я там снова сыграю инспектора. По крайней мере, я бы этого очень хотел".

Артист впервые приехал в Россию на съемки российского фильма "Эбигейл" режиссера Александра Богуславского. По сюжету, Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби (Марсан) был одним из заболевших, он исчез, когда героине было шесть лет. Главные роли также исполнили Глеб Бочков, Риналь Мухаметов, Равшана Куркова. Международная премьера фильма, который выйдет в прокат в России, Германии, Франции, Японии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Гонконге, Бразилии и Турции, пройдет 22 августа.

"В новой картине рассказано про маленькую девочку, которая живет в вымышленном волшебном мире, - сообщил Марсан. - Я играю ее отца, мой герой - ученый. В фильме есть один большой секрет, и мой персонаж как раз владеет этой тайной". Большая часть съемок с российскими артистами уже завершена, эпизоды с участием британского актера снимают в Москве и в Подмосковье.

"Это фэнтези, история международная, никакого русского колорита в ней нет, - пояснил Марсан. - Я буду единственным иностранцем на съемках, остальные - русские, однако фильм снимаем на английском, так что языкового барьера у меня нет". Он добавил, что у него пока не было свободного времени, однако артист уже успел побывать на Красной площади.