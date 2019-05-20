Британский актер Эдди Марсан: артисты во всех странах мира одинаковые, включая Россию

Британский артист Эдди Марсан, известный по роли инспектора Лестрейда в фильмах Гая Ричи про Шерлока Холмса, где он играл вместе с Робертом Дауни - младшим и Джудом Лоу, сериалу "Рэй Донован", картинам "Банды Нью-Йорка", "Миссия невыполнима 3", "Хэнкок", "Иллюзионист", "21 грамм", "Отбросы", впервые приехал в Россию — на съемки новой российской киноленты "Эбигейл". Ее режиссер — Александр Богуславский, жанр — фэнтези. По сюжету, Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за загадочной эпидемии. Отец Эбби (Марсан) был одним из заболевших — он исчез, когда героине было шесть лет. Главные роли также исполнили Глеб Бочков, Риналь Мухаметов, Равшана Куркова. Международная премьера фильма, который выйдет в прокат в России, Германии, Франции, Японии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Гонконге, Бразилии и Турции, состоится 22 августа.

В интервью ТАСС Эдди Марсан рассказал, какой представлял себе Россию, хочет ли продолжить сниматься в фильмах про Шерлока Холмса, понравилось ли ему играть в чеховских пьесах и от какого его героя зрители просто без ума.

— Эдди, вы впервые в России, что уже успели увидеть?

— Я только приехал, пока у нас прошел первый съемочный день, свободного времени практически не было. Сначала оформляли разрешение на работу, а потом окунулись в съемки. Но уже состоялась небольшая экскурсия, побывали на Красной площади.

— Как вы представляли Россию и русских людей до своего приезда в страну? Медведи, балалайки?

— Вы знаете, артисты на киноплощадках во всех странах мира одинаковые. Будь они русские или американцы. Что же касается самой страны, я представлял ее именно по русской культуре. Очень уважаю русскую актерскую школу, по которой учатся по всему миру. И я в том числе, конечно. Я снимаюсь по всему миру, предпочитаю узнавать людей и страны именно через работу. Русские в работе очень комфортны. Но это как в музыке, если иностранец вливается в русский ансамбль. У них есть один общий язык, это сама музыка.

— А какие произведения могли бы вас заинтересовать из русской классики?

— В театре я как-то играл помещика Бориса Симеонова-Пищика в пьесе Антона Чехова "Вишневый сад". Было интересно. Но, если брать в целом чеховские пьесы, постоянно складывалась забавная история: как только мы ставили какое-нибудь его произведение, у нас всегда был один молодой актер-красавец, который играл главного героя, а я всегда, вне зависимости от возраста, играл какого-нибудь невзрачного старичка с палочкой.

— Может быть в кино, в экранизации какого-нибудь классического русского произведения, удастся сыграть более привлекательного героя? Нет такого желания?

— Даже не знаю, надо подумать. Я ведь уже снимался в фильме "Преступление и наказание" Джозефа Сарджента. Мне там очень понравился образ сыщика Порфирия Петровича, который и раскрыл преступление. Мне кажется, именно он послужил прототипом для многих героев-полицейских и сыщиков из западных фильмов, даже для того же Коломбо. Это образ такого простого парня, который в итоге вчистую обыгрывает злодея.

— В новом российском фильме "Эбигейл" каким будет ваш герой?

— В новой картине рассказано про маленькую девочку, которая живет в вымышленном волшебном мире. Я играю ее отца, мой герой — ученый. В фильме есть один большой секрет, и мой персонаж как раз владеет этой тайной. Съемки проходят в России, в Москве и в Подмосковье. Это фэнтези, история международная, никакого русского колорита в ней нет. Я буду единственным иностранцем на съемках, остальные — русские, однако фильм снимаем на английском, так что языкового барьера у меня нет.

— Как думаете, сможете удивить своих зрителей в этом фильме?

— Я очень надеюсь на это. Мне нравится быть разным в фильмах. Ну, то есть, не то чтобы нравится, попробую объяснить. Понимаете, есть актеры, которым платят за то, чтобы они были в кино самими собой — харизматичными, сексуальными, красивыми. Мне никто не платит за то, чтобы я просто был самим собой. Даже моя жена (смеется). Так что мне надо стараться и удивлять.

— А как, кстати, зрители воспринимают вашего инспектора Лестрейда? Обожают или, наоборот, без симпатии воспринимают? Он же у вас очень неоднозначный...

— Фанатики фильмов и знатоки Конан Дойля очень любят моего Лестрейда. Но не могу сказать, что на улицах прохода не дают. Узнают меня, в основном, благодаря сериалу "Рэй Донован", который получил уже "Золотой глобус" и Emmy. Я в этом телефильме играю уже семь лет, мой персонаж — брат главного героя Терри Донован, который страдает от болезни Паркинсона. Вот по нему люди просто с ума сходят. Он получился очень харизматичным. А инспектора Лестрейда любят только те, кто реально помешан на фильмах о Шерлоке Холмсе.

— Понятно, когда может выйти следующий фильм Гая Ричи о Шерлоке Холмсе?

— Сейчас, насколько я знаю, пишут сценарий, который еще надо утвердить. Работа над следующим фильмом идет уже несколько лет. Возможно, я там снова сыграю инспектора. По крайней мере, я бы этого очень хотел.

Беседовала Наталья Баринова