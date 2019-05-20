Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

"Сценаристы обхитрили сами себя": кинокритики обсуждают второй сезон "Мира Дикого Запада"

Ролик посвящен новому персонажу сериала, которого сыграл Аарон Пол ("Во все тяжкие"). В трейлере также появилась Эван Рэйчел Вуд, которая играет Долорес. Премьера третьего сезона запланирована на 2020 год.

Ранее издание Deadline сообщало, что злодея в новом сезоне "Мира Дикого Запада" сыграет Венсан Кассель. Однако его не показали в трейлере.

Первый сезон сериала вышел в октябре 2016 года. Он рассказывает о футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", где живут андроиды, с которыми посетителям разрешено делать что угодно.