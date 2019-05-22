На Каннском кинофестивале показали кадры из документального фильма о Шарле Азнавуре

КАНН /Франция/, 22 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Документальный фильм о жизни легендарного французского шансонье Шарля Азнавура представители на Каннском кинофестивале, проходящем в эти дни на Лазурном берегу Франции. Презентация киноленты "Шарль. Особый взгляд" состоялась в российском павильоне, организованном "Роскино" на территории фестиваля.

Продюсерами фильма выступили Шарль Де Мо, Миша Азнавур и Сергей Саркисов, а режиссером - Марк ди Доменико. Гостям и журналистам были показаны видеокадры, сделанные самим маэстро во время его гастролей, путешествий, общения с артистами и родными ему людьми.

В пресс-службе "Роскино" отметили, что "немногим было известно об этом увлечении знаменитого певца: Азнавур буквально не расставался с камерой, снимая себя, своих близких, беседы с легендарными артистами". "Эксклюзивный материал из архива семьи Азнавура раньше не был представлен на публике", - отметили в "Роскино".

Музыка для фильма была собрана из записей, сделанных в период с 50-х годов до настоящего времени. В картину вошли как культовые песни Азнавура, так и менее известные широкой публике произведения. "Фильм, связанный с различными моментами из жизни Азнавура, его сочинениями и песнями, обретает романтический характер, - отметили в "Роскино". - Это роман о жизни, о детстве, путешествиях, встречах, неудачах, успехах, радостях, печали, страхах, мужестве и, прежде всего, любви".

Посол французской песни

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Впервые он выступил перед публикой в возрасте девяти лет. Импульс его музыкальной карьере дало знакомство с Эдит Пиаф, их дружеские отношения не прекращались вплоть до смерти певицы.

За годы выступлений на эстраде артист дал концерты в 90 странах, установив тем самым абсолютный рекорд среди музыкантов. В мире он был признан послом французской песни. Альбомы с его записями разошлись тиражом более чем в 180 млн экземпляров.

Артист всегда с особой теплотой отзывался о русской культуре и неоднократно признавался в любви к российской публике. "Находясь в России, я никогда не чувствую себя за границей. Все так, будто я дома", - говорил он.

В интервью ТАСС Азнавур рассказывал, что дома воспитывался в русской культуре. В молодые годы он часто слушал записи Александра Вертинского, русские романсы.

Азнавур является соавтором более 1300 песен. По всему миру продано около 180 млн записей Азнавура. Он также сыграл более 60 ролей в кино. Азнавур умер в октябре 2018 года в возрасте 94 лет.