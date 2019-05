Ди Каприо и Питт остались довольны съемками в фильме Тарантино "Однажды в Голливуде"

КАНН, 22 мая. /ТАСС/. Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, сыгравшие в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood), заявили, что остались довольны совместной работой и хотели бы повторить актерский тандем. О своих впечатлениях от съемок они рассказали в среду на пресс-конференции в Канне.

"Мы люди одного поколения. Мы начинали свою карьеру в одно время, - сказал Ди Каприо. - Работать с Брэдом было очень легко, и я надеюсь, что мы смогли установить хорошие кинематографические связи".

Брэд Питт заявил, что "работать таким составом было очень легко". "Мы много смеялись, и я надеюсь, что мы сможем это повторить", - сказал он.

Премьера на Каннском кинофестивале

Мировая премьера фильма "Однажды в Голливуде", претендующего на "Золотую пальмовую ветвь", состоялась во вторник вечером во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Фильм рассказывает историю экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт.

Тарантино рассказал на пресс-конференции, что старался подробно изучить информацию о произошедших событиях. Отвечая на вопросы журналистов о том, обсуждал ли он с Полански свою интерпретацию этих событий, Тарантино ответил отрицательно: "Нет, я это не обсуждал".

Послание Тарантино

По словам Ди Каприо, "Однажды в Голливуде" - это "любовное послание режиссера кинематографу". "Сейчас в мире очень мало людей, которые обладают такими знаниями о киноиндустрии и телевидении", как Тарантино, отметил актер.

Марго Робби, исполнившая главную женскую роль в фильме, подчеркнула, что съемки в картине Тарантино стали для нее бесценным опытом. "Мой образ в фильме очень светлый, я постаралась именно так сыграть свою роль", - сказала актриса. В киноленте также задействованы Аль Пачино, Курт Рассел, Люк Перри.

По словам кинокритиков, премьера "Однажды в Голливуде" стала одной из самых ожидаемых на Каннском кинофестивале. Оценить новую работу режиссера они смогли за несколько часов до главной премьеры. Завершился сеанс продолжительными аплодисментами, после которых киноэксперты принялись бурно обсуждать увиденное.

В основном конкурсе

Картина была включена в основную программу буквально в последний момент. "Квентин - один из частых участников нашего фестиваля, и мы всегда с интересом ожидаем его новых работ", - отвечал на вопросы журналистов гендиректор фестиваля Тьерри Фремо, сохраняя интригу до самого конца. Картина Тарантино в это время находилась еще на монтажном столе, но режиссер приложил все усилия, чтобы завершить работу к открытию каннского конкурса. В 1994 году режиссер был удостоен "Золотой пальмовой ветви" за картину "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction).

Премьера фильма в России запланирована на август 2019 года.

Каннский киносмотр

72-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 14 по 25 мая. Борьбу за главный фестивальный приз ведет 21 фильм, из них больше половины представляют Европу.

Вместе с Тарантино на главную награду претендуют фильм Педро Альмодовара "Боль и слава", картина Джима Джармуша "Мертвые не умирают", лента Макро Беллоккьо "Предатель" и другие. Жюри конкурса возглавляет мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Российские картины заявлены в конкурсе авторского кино "Особый взгляд": фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" о жизни российской провинции и картина Кантемира Балагова "Дылда", действие которой происходит в послевоенном Ленинграде.