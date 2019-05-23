Сергей Полунин впервые за свою карьеру исполнит партию Ромео

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Танцовщик Сергей Полунин дебютирует в роли Ромео - премьера балета "Ромео и Джульетта" с его участием пройдёт в Италии в августе. Создатели спектакля надеются позднее показать его в Москве, рассказал Полунин в интервью ТАСС.

"В Италии с Йоханом Кобборгом мы будем делать "Ромео и Джульетту", в августе. Это будет первый классический продакшн. Я никогда не танцевал Ромео и думал, что не буду. Это будет первый раз, когда мы можем наконец-то позволить себе сделать такой классический большой балет, это для нас еще один шаг", - сказал Полунин.

Премьера состоится в римском амфитеатре Arena di Verona, вмещающем до 15 тыс. человек, 26 августа. "Да, обязательно (покажем балет в Москве). Нам нужно будет найти большую площадку. Если "Распутин" (балет, премьера которого пройдет в Барвихе 23 мая) камерный, он больше построен на эмоциях, то для "Ромео и Джульетты" нужно пространство побольше", - добавил танцовщик.

О танцовщике

Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне (УССР). В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета. С 2007 года по 2012 год Полунин был приглашенным премьером Королевского балета в Лондоне.

В 2012 году стал премьером Московского музыкального театра им. Станиславского - Немировича-Данченко и одновременно - постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2014 году перешел на положение приглашенного солиста Московского музыкального театра. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета (Мюнхен).

В 2016 году байопик режиссера Стивена Кантора о жизни и карьере Сергея Полунина был номинирован на премию Гильдии продюсеров США в номинации "Лучший документальный фильм". В 2017 году Полунин сыграл роль в кинокартине "Убийство в "Восточном экспрессе" (Murder on the Orient Express), он также исполнил эпизодическую роль в фильме "Красный воробей" (Red Sparrow, 2018) с участием Дженнифер Лоуренс.

В конце прошлого года Полунин получил российское гражданство.