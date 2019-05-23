Танцовщик Сергей Полунин: хочу сделать в Севастополе лучшую балетную школу в мире

Предпремьерный показ драматического балета "Распутин" состоится в Barvikha Luxury Village в Подмосковье 23 мая. Исполнитель главной роли танцовщик Сергей Полунин рассказал в интервью ТАСС о внутренних демонах своего героя, а также о первой в своей карьере партии Ромео, о том, каким видит идеальное будущее балетного училища в Севастополе и как интуиция помогает ему принимать решения. — Распутин — очень противоречивая фигура. Кто он для вас? — Я всегда полагаюсь на интуицию — правильно это или нет, не знаю, но я так живу. Он хорошо думал и жил, у него были хорошие намерения. Но у него были свои демоны, свои минусы, слабости, в которые он уходил из раза в раз, это его немного подъедало. — Он обладал паранормальными способностями. Вы в себе чувствуете такие способности? — У людей очень много разных веток, которые они могли бы раскрывать, но мы их не используем — это таланты ясновидения, лечения. Артист, когда выступает, тоже дает энергию людям, и они подпитываются. Если ты дашь плохую энергию, человек может заболеть, если, наоборот, очищаешь и лечишь энергией, то, приходя в зал, ты эту энергию получаешь. Ты — как шаман, ведь танец изначально родился из каких-то шаманских обрядов. — А ваша энергия лечит? — Я всегда позитивно отношусь к людям, стараюсь хорошую энергию дать в зал, ничего плохого. — В Тюменской области есть дом Распутина, были ли вы там, когда готовились к роли? — Случайно были. Мы ездили в Тобольск и в Тюмень, по дороге нам сказали, что мы проезжали мимо дома Распутина. — Внутрь заходили? — Мы не знали, что это он. Когда уже проехали, нам сказали: "А вы знаете, кто тут жил?" Вот такое совпадение. — Недавно вы выступали в Москве с балетом Sacre, сейчас представляете премьеру "Распутина". Что еще в планах на этот год? — Задумок много. В Италии с Йоханом Кобборгом мы будем делать "Ромео и Джульетту" в августе. Это будет первый классический продакшн.

Я никогда не танцевал Ромео и думал, что не буду. Это будет первый раз, когда мы можем наконец-то позволить себе сделать такой классический большой балет, это для нас еще один шаг

Мы покажем его на площадке Arena di Verona, будет много людей — около 15 тыс. Это классное, значимое событие для нас. — Есть шанс, что мы увидим это в Москве? — Да, обязательно. Нам нужно будет найти большую площадку. Если "Распутин" более камерный, он больше построен на эмоциях, то для "Ромео и Джульетты" нужно пространство побольше. — Какие роли вы бы хотели сыграть, но пока, возможно, не чувствуете, что пришел нужный момент? — Я пока не загадывал. Всегда, когда специально что-то пытаюсь сделать, оно не получается. Я уже бросил это занятие, теперь делаю то, что органически подходит. Если делаешь что-то против течения, только энергию тратишь. — Есть ли какие-то договоренности по "Распутину"? В каких странах хочется его показать? — Так как будут шахматы внутри спектакля, я бы хотел в Индию это свозить. Есть планы на тур по Европе, возможно, осенью, но это предварительно. Так как у нас уже пара спектаклей готова, я еще не знаю, какой спектакль поедет и куда. Для нас все быстро происходит. — В марте этого года стало известно, что вы возглавите балетное училище в Севастополе. Какие задачи вы перед собой ставите? — Какая цель? Сделать одну из лучших школ мира. Это очень важная цель, государство поддерживает идею. В Севастополе будет большой кластер строиться: музеи, театры и школа. Это новый опыт, он позволит мне узнать изнутри, как система работает. Если ты хочешь что-то поменять, нужно быть изнутри. Я много чего видел, многое испытал — в эту школу я хочу привнести самое лучшее. — Каких дисциплин не хватало вам, когда вы учились, какие вы хотите добавить туда? — Я учил только балет. Мне не хватило актерского мастерства, музыки... Мне все пыталась дать мама, она водила меня на оперу, например. В школе не учили, как создавать самому, ты просто выполнял все, как солдат. Вообще там не учат жизни, а я бы очень хотел, чтобы в нашу школу приезжали интересные люди, которые знают жизнь, которые могут поделиться своими историями. В восточной культуре есть наставники, а в западном мире такого нет, ты пытаешься сам выучиться на своих ошибках. Я много таких ошибок делал. — А что еще хотите включить в программу? — Очень важно питание — ни в спорте, ни в балете нет питания.

Тебе говорят: "Похудей за три дня, ты толстый". А человек думает, что знает, как похудеть. Идет неправильное обращение с телом, с организмом. Возникают неврозы, проблемы со здоровьем — некоторые девушки потом не могут иметь детей, с организмом происходят страшные вещи