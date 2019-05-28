Променад с чеховскими персонажами и weekend c Толстым: куда податься театралу летом

Погружаемся в семейный быт Толстого, проходим квест по "Войне и миру", смотрим на героев Шекспира в костюмах из целлофана. До лета — несколько дней, самое время планировать отдых

"Версия Чайки" 14–16 июня, 28–30 июня, 5–7 июля Кажется, что "Чайка" была поставлена бесчисленное количество раз, но так — еще никогда. События разворачиваются в научно-творческой резиденции "Чехов #APi" — раньше здесь располагалась помещичья усадьба, а по соседству находится усадьба Мелихово, где жил и работал Чехов. По сюжету один из главных героев Костя Треплев ставит в имении своего дяди пьесу собственного сочинения. Весь современный театр ему не по нраву, в нем слишком много предрассудков, поэтому он находится в поисках новых форм. Спектакль приходится поставить на поздний вечер, ведь исполнительница единственной роли Нина Заречная, мечтающая о лаврах актрисы, вынуждена приехать из имения тайно. Именно с момента ее появления и начинается спектакль "Версия Чайки".

Зрители сидят на улице, среди них и мать Треплева — Ирина Аркадина, и знаменитый литератор Борис Тригорин. Треплев настраивает Нину на выступление, попутно признаваясь ей в любви, она — взбалмошная, ветреная, вся в искусстве и собственных мечтах. В отличие от замысла Чехова, в этой постановке Заречная не единственная актриса: к Нине присоединяются несколько перформеров, которые водят вокруг нее хороводы и выполняют сюрреалистические движения под техно. Сама Нина — в центре, в белом платье, как невинное дитя, изрекает страшные обрывистые фразы. Все это, как в каком-то ситкоме, громко, на весь зал, комментирует Аркадина: "Серой пахнет! Борь, ты чувствуешь? Костя, — оборачивается она к сыну, — серой пахнет! Горит что-то?" "Господи! А это что?" В итоге раздосадованный молодой человек останавливает спектакль и уходит из кадра. После начинается спектакль-променад. Всех зрителей поделят на четыре группы, каждая будет следовать за одним из персонажей — за Треплевым, Заречной, Тригориным или Аркадиной. Конечно, для зрителей, идущих за Треплевым, какие-то детали отношений Аркадиной и Тригорина останутся неизвестны, или, например, группа Заречной не увидит трогательной сцены между матерью и сыном. Поэтому во время "прогулки" придется быть внимательным — совсем как в реальной жизни, где-то подсмотреть, где-то подслушать. Актеры не всегда находятся в одиночестве, у них есть и совместные сцены — кажется, будто ты наблюдаешь за реальным человеком, за коротким промежутком из его жизни. Спектакль продуман так, чтобы максимально погрузить гостей в жизнь чеховских героев. В резиденции можно даже остаться ночевать — почти в тех же декорациях, где проходил спектакль (некоторые сцены играются в гостевых домиках). "Форма" 27, 28 июля "Форма" — один из главных фестивалей независимого искусства в стране. Ежегодно в Москве встречаются андерграундные группировки из самых разных городов и стран. Не удивляйтесь, если кто-то начнет рисовать женскими телами (такой перфоманс устраивал в прошлом году Пахом, участие было сугубо добровольным) или предложит кидаться перьевыми подушками, а закончится все монструозным техноспектаклем, где актеры прочитают высказывания политиков и обольются кетчупом.

Так как это фестиваль экспериментального искусства, границы между жанрами здесь довольно условны. Например, выступление музыкантов никогда не будет просто выступлением музыкантов: диджей-сет может перерасти в мини-спектакль, а зрители могут оказаться главными виновниками событий. Или вы можете просто идти по улице и не подозревать, что находитесь в центре очередного хэппенинга. В новой роли попробует себя Петр Мамонов с группой "Совершенно Новые "Звуки Му": они покажут спектакль-молитву. Готовит сюрприз и режиссер Максим Диденко: подробности максимально засекречены, а на все вопросы организаторы лишь загадочно улыбаются, говоря, что все это "об актуальных процессах музыкальной сцены и лайнапах крупных фестивалей". В этом году среди участников заявлены также Sonic Death, Black Lips, Angelic Milk, PIA, "Поспишь потом" и другие. Remote Moscow Представьте, что в Москве пятый год идет самый популярный спектакль в мире, от которого сходят с ума все театральные критики, люди ходят на него по два-три раза, и в нем нет ни одного актера (и декораций тоже нет). Если вы на нем еще не были, то просто знайте — Remote Moscow идет последний сезон, почти каждый день по два раза.

Описание Сцена из спектакля Remote Moscow © Пресс-служба Remote Moscow

Это спектакль-променад, где зрителям раздаются наушники и предлагается следовать за электронным голосом, который проведет их по городу. Во время "прогулки" участникам придется прокатиться на метро, станцевать балет, поаплодировать незнакомцам, зайти в храм и попробовать понять, кто же тут актер? Конечно, мысль "весь мир — театр, а люди в нем — актеры" довольно проста. И конечно, это не все, что закладывали изобретатели Remote в свое творение. Ваш гид поможет вам по-другому смотреть на мир живых и на мир мертвых, по-новому отнестись к собственным будням, укажет вам на красоту, которую вы не замечаете в водовороте повседневности, даже ваши моральные принципы могут оказаться под сомнением. "Толстой Weekend" 4–7 июля Ежегодно в родовом имении писателя проводится фестиваль "Толстой Weekend".

Описание Сцена из спектакля "Война и мир" © Пресс-служба фестиваля "Толстой Weekend"

Среди яблонь, выращенных семьей Толстого, за несколько дней проходят десятки спектаклей и театрализованных перформансов с самых разных уголков мира. В этом году в программе аудиоспектакль-прогулка "Война и мир" по дневникам писателя. Зритель в наушниках путешествует по самым отдаленным уголкам резиденции, слушая рассказ о жизни Толстого и его супруги. Софья Андреевна вышла замуж в 18 лет и была на 16 лет моложе своего супруга. Первые годы их совместной жизни были счастливыми, однако потом в семье произошел разлад: Софья Андреевна не поддерживала взгляды мужа. Раздираемая внутренними противоречиями, она вела дневник, где фиксировала все сложные повороты их жизни. Среди интересных новинок — театральный квест Александры Ловякиной. Наиболее интересен он будет школьникам старших классов: с помощью игры они смогут лучше понять "Войну и мир", сюжет которого и стал основой для квеста. Премьеры сезона и летний театральный двор 4 июня открывается летний театр "Синефантом". Под открытым небом покажут фильмы — участники международных фестивалей в Берлине, Каннах, Венеции. В частности, можно будет посмотреть картину "Трактористы-2" с Ренатой Литвиновой про парня, пытающегося адаптироваться к обычной жизни после возвращения с войны. Или — ленту "Улюмжи. Я люблю тебя": трогательную историю об отношениях молодых москвичей, которые случайно оказываются в странной ситуации — в их квартире поселяется калмык.

Описание Сцена из спектакля "Медеяматериал" © Олимпия Орлова/Электротеатр Станиславский